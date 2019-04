Stand: 26.04.2019 13:34 Uhr

Wolfsburg reist mit Personalsorgen nach Hoffenheim

Die Zukunft gestalten, aber die Gegenwart nicht vernachlässigen: So lässt sich die derzeitige Situation beim VfL Wolfsburg beschreiben. In Oliver Glasner wurde der Trainer für die kommenden Saison verpflichtet. Und auch der erste Neuzugang für den Spielerkader steht fest: Kevin Mbabu kommt vom Schweizer Meister Young Boys Bern. Doch noch ist Bruno Labbadia für die Mannschaft verantwortlich - und würde sich nur allzu gern mit der Qualifikation für den Europacup aus Wolfsburg verabschieden.

"Wölfe" haben ein vermeintlich leichtes Restprogramm

Die Partie beim der TSG Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) ist ein Schlüsselspiel im Saisonendspurt. Die Kraichgauer sind Tabellensechster und haben zuletzt 16 von 18 möglichen Punkten geholt. "Sie sind sehr gut drauf", lobte Labbadia. Ein Remis oder sogar ein Sieg würde die "Wölfe" in eine sehr gute Position um Kampf um Platz sieben, der zur Teilnahme an der Europa League reicht, bringen. Danach spielt der VfL nur noch gegen Teams aus dem Tabellenkeller.

Mehrere VfL-Profis könnten ausfallen

Die Personalsituation ist jedoch angespannt bei den Niedersachsen. "Felix Uduokhai und Paul Verhaegh werden nicht zur Verfügung stehen. Auch hinter dem Einsatz von Jerome Roussillon steht ein mehr als großes Fragezeichen. Er kann zurzeit nicht sprinten", sagte Labbadia am Freitag. Angeschlagen sind zudem Daniel Ginczek und John Anthony Brooks. Möglicherweise braucht Labbadia sogar Verstärkung aus der eigenen U23. Der Übungsleiter zeigte sich aber trotzdem optimistisch und erwartet ein Spiel auf Augenhöhe: "Kleinigkeiten werden entscheiden", betonte der VfL-Coach.

