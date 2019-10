Stand: 06.10.2019 17:23 Uhr

Wolfsburg nach Sieg gegen Union schon Zweiter von Hanno Bode, NDR.de

Am Sonntag stand für die Fußballer des deutschen Rekordmeisters FC Bayern der obligatorische Besuch auf dem Münchner Oktoberfest auf dem Programm. Nach der 1:2-Pleite am Vortag gegen die TSG Hoffenheim war die Stimmung beim Abonnements-Champion gedämpft. Und sie wurde im Laufe des Tages nicht besser. Denn zunächst erhielt der FCB-Tross die Kunde vom 5:1-Erfolg Borussia Mönchengladbachs gegen den FC Augsburg, welcher den Verlust der Tabellenführung an die "Fohlen" bedeuete. Und dann schlug auch noch der VfL Wolfsburg Aufsteiger Union Berlin mit 1:0 (0:0), sodass auch der Werksclub die Bajuwaren im Klassement überflügelte.

Weghorst trifft zum verdienten Sieg

Ein trotz "Wiesn"-Besuchs also frustrierendes Wochenende für die Münchner Kicker. Ein umso schöneres dafür aus "Wölfe"-Sicht, auch wenn es mit der Tabellenführung durch Gladbachs Sieg nichts wurde. Doch zehn ungeschlagene Pflichtspiele und Rang zwei in der Bundesliga lassen sich ja durchaus auch sehen. Wout Weghorst sorgte mit seinem Tor (69.) für den verdienten Erfolg des Werksclubs. "Wir haben schon ganz ordentlich gespielt heute. Wir hätten aber das Tor früher machen müssen", resümierte Mittelfeldmann Maximilian Arnold im NDR 2 Interview. Trotz des Höhenflugs bewahrte der 25-Jährige Bodenhaftung: "Wir haben noch viel Arbeit vor uns."

"Wölfe" mit deutlichem Chancenplus

7.Spieltag, 06.10.2019 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 1 Union Berlin 0 Tore: 1 :0 Weghorst (69.)

VfL Wolfsburg: Pervan - Knoche, Bruma, Tisserand - William, Arnold, Guilavogui, Steffen (90.+2 Gerhardt) - Victor (83. Klaus), Mehmedi (66. Brekalo) - Weghorst

Union Berlin: Gikiewicz - M. Friedrich, Subotic (86. Mees), K. Schlotterbeck - Trimmel, Gentner (77. Ujah), Andrich, C. Lenz - Becker (72. Ingvartsen), Bülter - Andersson

Zuschauer: 27012



Der VfL begann drei Tage nach der Europa-League-Partie bei der AS St. Etienne (1:1) schwungvoll. Admir Mehmedi (4./überweg) und Weghorst, der an Keeper Rafal Gikiewicz scheiterte (7.), vergaben gute Möglichkeiten zur frühen Führung. Im Anschluss blieb der Werksclub zwar feldüberlegen, tat sich aber schwer damit, Lücken in der dichtgestaffelten Abwehr der "Eisernen" zu finden. Mit Ausnahme zweier Kopfbälle von William (35.) und João Victor (43./jeweils knapp vorbei) wurde die Elf von Trainer Oliver Glasner vor der Halbzeit nicht mehr gefährlich. Auf der Gegenseite musste Torwart Pavao Pervan im ersten Durchgang kein einziges Mal sein ganzes Können unter Beweis stellen, obgleich zur Pause acht Union-Schüsse in der Statistik standen. Einzig, sie fielen allesamt in die Rubrik "harmlos".

Dankert nimmt Elfmeter für den VfL zurück

Acht Minuten nach dem Wiederanpfiff schienen die "Wölfe" dann für ihren hohen Aufwand belohnt zu werden. Schiedsrichter Bastian Dankert zeigte nach einem Zweikampf zwischen Marvin Friedrich und Weghorst auf den Elfmeterpunkt. Beide hatten zuvor die Reißfestigkeit ihrer Textilien geprüft - Friedrich nach dem Gusto des Unparteiischen ein wenig zu dolle. Weghorst wollte zum Strafstoß antreten - durfte aber nicht. Denn Dankert schaute sich die Szene nach Hinweis des Videoassistenten noch einmal auf dem Monitor an und kam zu der Erkenntnis, dass der Niederländer bei seiner Ballannahme vor dem Gerangel mit Friedrich den Arm zur Hilfe nahm. Hieß in diesem Fall: Handspiel und kein Penalty. Es hätte kurz darauf noch bitterer für die Niedersachsen kommen können, als Christian Gentner recht frei per Kopf Maß nehmen durfte. Pervan parierte allerdings recht mühelos (60.).

"Joker" Brekalo mit prächtiger Vorlage

Sechs Minuten wechselte Josip Brekalo für den recht blassen Mehmedi ein. Eine kluge Entscheidung, wie sich kurz darauf zeigte: Der Kroate passte wundervoll in die Tiefe zu Weghorst, der dem herausstürzenden Gikiewicz mit einem strammen Flachschuss keine Abwehrmöglichkeit ließ. In der Folge waren die Hausherren dem 2:0 näher als Union dem Ausgleich. Das verwunderte ein wenig in Anbetracht des schweren Europa-League-Spiels des VfL am Donnerstag. Es zeugte aber eben auch davon, dass die Wolfsburger nicht nur großes fußballerisches Potenzial, sondern auch viel Luft haben. Beste Voraussetzungen also für einen lang anhaltenen Höhenflug...

