Wolfsburg-Spieler in Jena bedrängt - Polizei ermittelt Stand: 01.08.2022 11:13 Uhr Nach dem DFB-Pokalspiel des VfL Wolfsburg in Jena sind Spieler des Fußball-Bundesligisten offenbar von gegnerischen Fans angegriffen worden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird mit seinem Kontrollausschuss ermitteln, auch die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet.

Wie der Viertligist am Sonntag erklärte, sollen nach dem Ende der Partie am Sonnabend die VfL-Profis auf dem Weg zum Mannschaftsbus auf dem Westtribünenvorplatz von einigen Zuschauern bepöbelt und auch bedrängt worden sein. Es sei auch zu Schubsereien gekommen, ehe sich die Spieler kurz darauf in einen "gesicherten Bereich" zurückziehen konnten.

Die Landespolizeiinspektion Jena hat nach den Vorkommnissen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. "Die im Zusammenhang mit diesem Vorfall öffentlich gemachten Videoaufnahmen werden gesichert, da diese als Beweismittel in Frage kommen", teilte die Polizei mit. Der DFB hatte bereits am Sonntag Ermittlungen durch seinen Kontrollausschuss angekündigt.

Jena kündigt Aufarbeitung der Vorfälle an

Mehrere Medien hatten am Samstagabend konkret über die Vorgänge berichtet, teilweise auch per Video. Sollten sich die bisherigen Informationen bestätigen, "wäre das Maß normaler Emotionalität weit überschritten worden und auch nicht mit dem - allerdings unangemessenen und provozierenden - Wolfsburger Torjubel direkt vor dem Fanblock auf der Westtribüne zu rechtfertigen", hieß es in der Mitteilung des FC Carl Zeiss Jena.

Die Geschehnisse würden gemeinsam mit Stadionbetreiber, der Polizei und den Ordnungsdiensten ausgewertet, "um Täter zu ermitteln und mit dem Stellen von Strafanzeige und Aussprechen von Hausverboten weitere Schritte einzuleiten".

"Ich habe persönlich nichts gesehen. Wenn es so gewesen ist, dann ist das natürlich nicht das, was wir als Fußballfreunde, Fußballfans oder Fußballfanatiker sehen möchten", sagte VfL-Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz zu dem Vorfall: "Diejenigen, die das zu verantworten haben, werden sicherlich auch dementsprechend sanktioniert werden."

