Stand: 10.08.2019 11:40 Uhr

Wolfsburg-Coach Glasner: "Brennen auf den Auftakt"

Viel soll so bleiben, wie es ist - und doch eine Menge anders werden: Der VfL Wolfsburg will nach Rang sechs in der vergangenen Saison mit einer nur punktuell verstärkten Mannschaft wieder eine erfolgreiche Saison spielen. Die wichtigste Veränderung gab es auf der Trainerposition, der Österreicher Oliver Glasner ist Nachfolger von Bruno Labbadia. Er hat konkrete Vorstellungen, welche Fußball sein Team spielen soll: "Aktiv, aggressiv und mutig."

"Alle brennen auf den Pflichtspielauftakt"

Die "Wölfe" wollen also ihren Stil ändern, offensiver auftreten, und das in einem 3-4-3-System. Die erste Bewährungsprobe steht am Montag (18.30 Uhr / im NDR Livecenter) an. Im DFB-Pokal gastieren die Niedersachsen beim Drittligisten Hallescher FC. "Alle brennen auf den Pflichtspielauftakt", sagte Glasner auf der VfL-Website: "Halle ist eine physisch starke Mannschaft, die nur wenige Gegentore zulässt."

Halle gibt sich selbstbewusst

Der HFC ist gut in die Dritte Liga gestartet und holte neun Punkte aus den ersten vier Partien. Entsprechend selbstbewusst ist der Außenseiter. "Es gibt schon Gründe, weshalb meine Schützlinge in der Dritten Liga spielen. Aber sie treten gegen Menschen und nicht gegen Roboter an. Auch Erstligakicker machen Fehler. Und die müssen wir versuchen zu nutzen", sagte Halle-Coach Thorsten Ziegner.

Wie viele Neuzugänge stehen in der VfL-Startelf?

Favorit sind aber die Gäste, bei denen Zwölf-Millionen-Mann Xaver Schlager seinen Platz im Mittelfeld sicher haben dürfte. Wie viele weitere Neuzugänge in der Startelf stehen werden? Kevin Mbabu könnte als defensiver Spieler auf der rechten Seite zum Einsatz kommen, Lukas Nmecha in der Offensivreihe, die von Mittelstürmer Wout Weghorst angeführt wird.

