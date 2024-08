Wieder kein Sieg: Hansa Rostock kassiert Last-Minute-Ausgleich Stand: 24.08.2024 16:03 Uhr Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat den ersten Sieg der Saison erneut verpasst. Die Mecklenburger kassierten am dritten Spieltag gegen Borussia Dortmund II in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 1:1 (1:0).

von Martin Schneider

Ein Eigentor des Dortmunders Kjell Wätgen brachte die Gastgeber am Sonnabend zunächst auf die Siegerstraße. Doch mit dem ersten Dreier für den Zweitliga-Absteiger seit knapp vier Monaten wurde es dennoch nichts: Julian Hettwer traf in der fünften Minute der Nachspielzeit für den BVB II zum nicht unverdienten und am Ende leistungsgerechten Ausgleich. Im Ostseestadion gab es ein gellendes Pfeifkonzert für die Hansa-Spieler.

Vor heimischer Kulisse präsentierte sich die Elf von Trainer Bernd Hollerbach anfangs deutlich zielstrebiger, als in den vergangenen Partien. Vor allem Neuzugang Albin Berisha sorgte im Sturmzentrum für viel Belebung und bildete im Zusammenspiel mit Adrien Lebeau ein starkes Offensiv-Duo. Die Chancen hatten allerdings andere: Kapitän Franz Pfanne - bis zum Sommer in Dortmund - köpfte nach einer Ecke in an den Pfosten (6.), in der 12. Minute hatte Nils Fröling hatte die Führung auf dem Fuß.

Dortmund hilft bei Hansa-Führung kräftig mit

Es brauchte allerdings Mithilfe der Schwarz-Gelben, damit die Fans im Ostseestadion jubeln konnten. BVB-Keeper Marcel Lotka spielte einen flachen Abstoß in den Fuß von Hansas Cedric Harenbrock, der im Strafraum querlegte. Sein Pass kam zwar nicht an, aber Wätjen beförderte den Ball unglücklich ins eigene Tor. 1:0 nach 17 Minuten - die Kogge war auf Kurs.

In der 31. Minute jubelten die Rostocker erneut, diesmal allerdings vergeblich: Harenbrock soll bei seinem sehenswerten Treffer vermeintlich im Abseits gestanden haben - eine fragwürdige Entscheidung von Schiedsrichter Martin Wilke.

Nach 30 Minuten ließen die Hausherren allerdings nach - und konnten über die Führung zur Halbzeit froh sein. Ahmet Gürleyen rettete in der 43. Minute mit dem Kopf für Rostock auf der Linie, nachdem Hansa-Keeper Max Hagemoser bereits überlupft war. Dortmund war zum Ende der ersten Hälfte die deutlich aktivere Mannschaft, das 1:1 wäre verdient gewesen.

Wenig Esprit nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie bei sommerlicher Hitze von Minute zu Minute mehr. Hansa tat nur noch das Nötigste und hatte noch eine weitere Großchance durch Lebeau in der 61. Minute. Spätestens mir der Auswechslung des Franzosen in der 75. Minute kam das Offensivspiel der Gastgeber dann aber endgültig zum erliegen.

Die Mecklenburger wollten die Führung bis zum Ende verwalten, sorgten allerdings kaum noch für eigene Entlastung. Die junge BVB-Mannschaft bestrafte dies durch Hettwer mit dem 1:1 in der Nachspielzeit (90.+5).

3.Spieltag, 24.08.2024 14:00 Uhr Hansa Rostock 1 Dortmund II 1 Tore: 1 :0 Wätjen (17., Eigentor) 1: 1 Hettwer (90. +5)

Hansa Rostock: Hagemoser - Gürleyen (58. Gebuhr), Roßbach, Rossipal - Mejdr, Pfanne (74. M. Schuster), Schumacher - Fröling (58. C. Kinsombi), Harenbrock (46. Dirkner) - Berisha, Lebeau (75. Köster)

Dortmund II: Lotka - Jessen (86. Paschke), Mane (73. Hettwer), Lührs, Kabar (58. Krewsun) - Wätjen (58. Elongo-Yombo), Roggow - Azhil - Campbell (73. Paulina), Eberwein, Foti

Zuschauer: 23000



