Hansa-Trainer Hollerbach: "Wir müssen die Dritte Liga annehmen" Stand: 22.07.2024 13:44 Uhr Trainer Bernd Hollerbach hat bei Fußball-Drittligist Hansa Rostock eine herausfordernde Aufgabe. Er muss das Team nach dem Abstieg aus der 2. Liga eine Klasse tiefer stabilisieren, warnt aber vor dem Beispiel Arminia Bielefeld.

Hollerbach bereitet sein Team auf eine aus seiner Sicht schwierige Saison in der dritthöchsten deutschen Spielklasse vor. "Wir spielen nicht mehr Zweite Liga, über die wir alle viel lieber reden würden. Wir müssen vom Kopf her die Dritte Liga annehmen, dürfen nicht glauben, es geht von alleine", sagte der 55-Jährige im Interview der "Ostsee-Zeitung".

Ansonsten gehe es Hansa wie der Arminia im Vorjahr, warnte der Ex-Profi des Hamburger SV und des FC St. Pauli. Die Ostwestfalen hatten als Zweitliga-Absteiger in der vergangenen Saison der 3. Liga lange gegen den Abstieg spielen müssen.

"Wir müssen von Anfang an wachsam sein." Hansa-Trainer Bernd Hollerbach

"Die Dritte Liga ist ein Marathon mit 38 Spielen. Es wird eine ganz schwierige Saison mit engen Spielen", sagte der Trainer. Hollerbach war vom FC Hansa nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga verpflichtet worden.

In den ersten Wochen führte er unter anderem intensive Gespräche mit den Spielern. Das Selbstvertrauen sei nicht besonders groß gewesen, meinte er. "Bei vielen Spielern merkt man: Sobald sie ein Negativerlebnis haben, geht der Kopf runter und das Grübeln los." Deswegen habe er versucht, mit den Spielern zu reden und ihnen Selbstvertrauen zu geben. Hollerbach: "Ich sage immer: Es ist kein Problem, wenn einer Fehler macht. Die machen wir alle. Du musst halt nur zurücklaufen."

Hollerbach entsetzt über aufgerufene Preise für Stürmer-Kandidaten

Gesucht wird für den Kader noch eine Verstärkung für den Angriff. Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball beim FC Hansa, und Chefscout Thomas Finck würden diesbezüglich Gas geben, so Hollerbach. "Es ist halt nicht so einfach. Andere Vereine und Berater wissen natürlich auch: Hansa braucht unbedingt noch Stürmer. Dann werden manchmal Preise aufgerufen, da fragst du dich: Spielen wir in der Ersten Liga?"

Hollerbach hofft aber, dass zeitnah noch ein neuer Stürmer kommt. Die Saison beginnt für die Rostocker am 3. August mit dem Spiel gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Die Generalprobe findet am kommenden Sonnabend (15 Uhr) gegen den italienischen Erstligisten Lazio Rom im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag des Ostseestadions statt. Hollerbach würde aber gern noch ein weiteres Testspiel vor dem Saisonstart absolvieren.

