Wieder Wind-Doppelpack! Wolfsburg siegt beim 1. FC Köln Stand: 26.08.2023 17:28 Uhr Der VfL Wolfsburg darf sich über einen gelungenen Saisonstart freuen. Die Niedersachsen setzten sich am Sonnabend beim 1. FC Köln mit 2:1 (0:0) durch und feierten den zweiten Sieg im zweiten Bundesligaspiel.

von Johannes Freytag

Inklusive der Erstrundenpartie im DFB-Pokal haben die "Wölfe" in dieser Spielzeit sogar alle drei Pflichtspiele gewonnen. In Köln zeigte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac Moral, weil sie nach 55 Minuten in Rückstand geriet, dann aber die Partie dank zweier Treffer von Wind drehte. Der Däne hat damit alle vier VfL-Ligatore erzielt.

Am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) geht es für die "Wölfe" zur TSG Hoffenheim. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Ex-VfL-Stürmer Wout Weghorst, der im Sommer vom FC Burnley an die Kraichgauer verliehen wurde.

VfL nur eine Viertelstunde lang schwungvoll

Im fast ausverkauften Kölner Stadion entwickelte sich vor 49.500 Zuschauern zunächst ein munteres Spiel, was vor allem am VfL lag. Nach einer Viertelstunde hätte es gut und gerne schon 2:0 für die Niedersachsen stehen können, wenn nicht sogar müssen: Erst tauchte Patrick Wimmer alleine vor dem Kölner Tor auf, verzog jedoch völlig (10.), dann scheiterte Wind aus wenigen Metern per Kopf an Marvin Schwäbe und brachte auch den Nachschuss nicht am Kölner Keeper vorbei (15.).

Danach ließ der Wolfsburger Anfangsschwung nach. Köln hatte nun mehr Spielanteile, wirklich zwingende Torgefahr resultierte daraus nicht, weil die Defensive der Gäste sicher stand. Die beste Kölner Gelegenheit hatte Julian Chabot per Kopf, doch VfL-Keeper Koen Casteels war mit der Faust zur Stelle und klärte (35.).

Winds Doppelpack dreht die Partie

Auch nach Wiederbeginn plätscherte die Partie dahin, bis urplötzlich Luca Waldschmidt in Strafraumnähe etwas glücklich an den Ball kam. Der Angreifer schoss dann aus 18 Metern zum 1:0 für die Rheinländer ein (55.).

Aber Wolfsburg hatte die passende Reaktion parat. Mit der ersten gelungenen Offensivaktion kamen die Gäste zum Ausgleich: Mattias Svanberg steckte auf Wind durch, und der Däne markierte das 1:1 (62.). Kurz darauf knallte Lovro Majers wuchtiger Distanzschuss nur an die Latte (67.).

Der zweite Wolfsburger Treffer war aber nur aufgeschoben, weil Wind im zweiten Saisonspiel seinen zweiten Doppelpack schnürte: Über Joakim Maehle landete der Ball beim VfL-Angreifer, der zunächst noch an Schwäbe scheiterte, dann aber nachsetzte und einschob (72.).

Wilde Schlussphase

Nun ging es wild hin und her. Timo Hübers zwang Casteels per Kopf zu einer Glanzparade, stand dabei aber im Abseits (78.), auf der Gegenseite bekamen die Gäste den Ball im Strafraumgewühl nicht kontrolliert (80.). Das vermeintliche 3:1 der Wolfsburger zählte wegen eines vorangegangenen Foulspiels von Majer nicht (82.).

Auch in der fast neunminütigen Nachspielzeit gelang es den "Wölfen", die Kölner weitestgehend vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Einzig Sargis Adamyan hatte noch eine Gelegenheit, traf aber nur das Außennetz (90.+4). So blieb es beim insgesamt verdienten Auswärtserfolg der Kovac-Elf.

2.Spieltag, 26.08.2023 15:30 Uhr 1. FC Köln 1 VfL Wolfsburg 2 Tore: 1 :0 L. Waldschmidt (55.) 1: 1 Wind (62.) 1: 2 Wind (72.)

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Paqarada - Ljubicic (77. Maina), Martel (69. Olesen) - Carstensen (69. Finkgräfe), Kainz (77. Huseinbasic), L. Waldschmidt - Selke (27. Adamjan)

VfL Wolfsburg: Casteels - Maehle, Lacroix, Zesiger, Cozza (62. Baku) - Gerhardt (62. Arnold) - Svanberg, Majer (85. Tomás) - Cerny (85. Vranckx), Wind, Wimmer (90.+5 J. Kaminski)

Zuschauer: 49500



