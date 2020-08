Stand: 07.08.2020 14:55 Uhr

Werder und Chong: Kommt Wunschspieler von der Insel?

Normalerweise halten sich die sportlich Verantwortlichen bei Werder Bremen extrem bedeckt, wenn es um Verhandlungen über Transfers und Verträge geht. Dass im Falle von Tahith Chong nun schon offiziell über ein mögliches Leihgeschäft mit Manchester United gesprochen wird, könnte ein Indiz dafür sein, dass das 20 Jahre alte niederländische Top-Talent schon bald im grün-weißen Trikot präsentiert wird. "Wir sind im Austausch und in guten Gesprächen", sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann am Freitag auf einer Pressekonferenz. "Aber es sind mehrere Parteien involviert. Einige Sachen müssen noch besprochen und geklärt werden. Es wird noch dauern."

Berater bekundet großes Interesse

Dass Baumann die Personalie für seine Verhältnisse offensiv kommunziert, hängt mit der Redseligkeit von Chong-Berater Erkan Alkan zusammen. Der hatte sich am Dienstag in Bremen mit Baumann getroffen und danach via Medien großes Interesse an einem Wechsel seines Klienten an die Weser bekundet. Die Grün-Weißen und Chong sollen sich bereits einig sein, in Manchester wollte Alkan das Ansinnen am Freitag hinterlegen. Im Gespräch ist eine Ausleihe über zwei Jahre, denn der vor der vergangenen Saison hoch gehandelte Chong soll mehr Spielpraxis sammeln. Unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer war der Stürmer beim englischen Rekordmeister in der Premier League nur zu drei Kurzeinsätzen gekommen. Beim 2:1-Sieg am Mittwochabend in der Europa League gegen den Linzer ASK war er in der 72. Minute eingewechselt worden.

Schnell wie Rashica

Das Bremer Bemühen um Chong ist den Wechselabsichten von Milot Rashica geschuldet. Der Flügelflitzer soll dringend benötigtes Geld in die Werder-Kasse bringen. Wegen unterschiedlicher Ansichten über die Höhe der Ablösesumme waren die Verhandlungen mit RB Leipzig aber ins Stocken geraten.

Chong könnte Rashica 1:1 ersetzen. Auch er kommt vorzugsweise über die Flügel und ist wie "Rakete" Rashica pfeilschnell. Chong wurde auf Curaçao in der Karibik geboren und bei Feyenoord Rotterdam ausgebildet. Als B-Jugendlicher wechselte er nach Manchester. Laut "transfermarkt.de" hat der niederländische U-21-Nationalspieler mittlerweile einen Marktwert von 6,3 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 07.08.2020 | 14:25 Uhr