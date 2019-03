Stand: 15.03.2019 12:04 Uhr

Werder-Schock: Pizarro fehlt wochenlang

Werder Bremen droht im Kampf um den Einzug ins internationale Fußball-Geschäft ein langfristiger Ausfall seiner Stürmer-Legende Claudio Pizarro. Wie der Bundesligist am Freitagmorgen mitteilte, wird der 40-Jährige wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel "nach derzeitigem Stand" mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wann der Peruaner wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, werde sich nach dem Heilungsverlauf richten, hieß es.

Comeback im Pokal gegen Schalke?

"Er wird am Wochenende definitiv nicht spielen. Wir gucken dann in der Ländespiel-Pause, wie es sich entwickelt. Ich hoffe, dass er zum Pokalspiel wieder zur Verfügung steht", erklärte Coach Florian Kohfeldt. Werder gastiert am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Bayer Leverkusen. Hernach geht es für die Nationalspieler erst einmal zu ihren Auswahlmannschaften, bevor für sie am 30. März wieder der Erstliga-Alltag mit der Partie gegen Mainz 05 auf dem Programm steht. Am 3. April kämpfen die Bremer auf Schalke um den Einzug ins Pokal-Halbfinale.

Top 5: Die ältesten Bundesliga-Torschützen 16.02.2019 20:46 Uhr Für Werder trifft es sich im Alter besonders gut. Drei Bremer führen die Liste der ältesten Bundesliga-Torschützen an. Auf Platz eins: Claudio Pizarro.







Harnik rutscht wohl in Startelf

Im Hinrunden-Duell mit Bayer (2:6) hatte Pizarro nach seiner Einwechslung mit dem Tor zum 1:3 noch einmal Hoffnungen auf eine Aufholjagd der Hanseaten geweckt. Es war der erste Saisontreffer des vom 1. FC Köln an die Weser zurückgekehrten Publikumlieblings. Inzwischen sind zwar "nur" zwei Tore in der Bundesliga dazugekommen. Dennoch hat der 40-Jährige durch seine Präsenz auf dem Platz und seine mitreißende Art einen enorm hohen Wert für die Mannschaft. Am vergangenen Spieltag gegen Schalke (4:2) gehörte der Fußball-"Methusalem" sogar wieder einmal zur Startelf - zum dritten Mal in dieser Serie. Der für ihn eingewechselte Martin Harnik dürfte nun gegen die Werkself in die Anfangsformation rutschen.

Kohfeldt stärkt Friedl den Rücken

Neben Pizarro muss Kohfeldt im Duell mit den unter Coach Peter Bosz wiedererstarkten Rheinländern auch auf die Innenverteidiger Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic (Gelbsperre) verzichten. Für Letzterem wird Marco Friedl in die Startelf rücken. Jener Friedl, der beim 2:6-Heimdesaster eine ganz schlechte Figur abgab. Kohfeldt hält dennoch große Stücke auf die Bayern-Leihgabe. "Ich finde es schade, dass das Hinspiel-Ergebnis immer an ihm festgemacht wird. Ihm die Schuld zu geben, ist unfair. Er wird am Sonntag spielen und ist, wie alle anderen, bereits jetzt komplett fokussiert", sagte der Werder-Trainer.

Verlieren für Werder verboten

Eine weitere Pleite gegen den direkten Konkurrenten um die Europa-League-Plätze dürfen sich die Hanseaten eigentlich nicht erlauben. Bereits jetzt beträgt ihr Rückstand auf die Werkself sechs Zähler. Es ist also der perfekte Moment für Werder, sich für die Packung vor eigenem Publikum zu revanchieren.

