Stand: 26.09.2020 09:53 Uhr

Werder Bremens Gastspiel auf Schalke ohne Zuschauer

Werder Bremens Bundesliga-Partie beim FC Schalke 04 findet heute Abend (18.30 Uhr) nun doch ohne Zuschauer statt. Da die Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen am Sonnabend bei über 35 lag, mussten die Behörden reagieren und die Zulassung von Fans untersagen. Am Freitagmorgen hatte der Wert noch bei 33,4 gelegen.

Ursprünglich sollten gut 12.000 Fans kommen

Laut Beschluss der Bundesländer dürfen 20 Prozent der Kapazität, auf Schalke also 12.454 Besucher, ins Stadion, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 liegt. Es war offen, ob der Club dieses Kontingent komplett ausschöpfen wollte. Am Donnerstag hatte Schalke die Kartenzuteilung an die Fans gestartet, das Geld wird nun zurückerstattet.

Es ist am zweiten Spieltag bereits das dritte Bundesliga-Spiel, bei dem wenige Stunden vor dem Anpfiff die Erlaubnis für eine bestimmte Zuschauerzahl zurückgezogen wird. In der Vorwoche waren die Partien FC Bayern München gegen Schalke (8:0) und 1. FC Köln gegen 1899 Hoffenheim (2:3) betroffen.

Coronafall bei Schalke 04

Schalke 04 muss zudem im Krisenduell gegen Werder auf einen namentlich nicht genannten Spieler verzichten, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Der Profi sei seit Bekanntwerden des Ergebnisses in häuslicher Quarantäne, alle weiteren Tests der Mannschaft seien negativ ausgefallen, teilte Schalke mit.

