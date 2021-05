Werder Bremen trotzt Bayer Leverkusen ein Remis ab Stand: 08.05.2021 17:27 Uhr Werder Bremen hat nach sieben Bundesliga-Niederlagen in Folge wieder gepunktet. Die Norddeutschen holten am Sonnabend ein 0:0 gegen Bayer Leverkusen.

von Sebastian Ragoß

Was der Zähler wert ist, wird sich am Sonntag zeigen, wenn die anderen Abstiegskandidaten im Einsatz sind. Doch klar sein dürfte, dass Werder in den verbleibenden Partien in Augsburg und gegen Mönchengladbach weitere Punkte holen muss, um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga zu sichern. "Wir können mit einem Sieg in Augsburg am FCA vorbeiziehen. Diese Chance wollen wir wahrnehmen", blickte Werder-Stürmer Davie Selke bereits auf die kommende Begegnung.

Werder setzt auf Körperlichkeit

Schönheitspreise werden die Hanseaten in dieser Saison nicht mehr gewinnen. Das demonstrierte Stürmer Josh Sargent bereits kurz nach dem Anpfiff mit einem ziemlich rüden Foul gegen sein Leverkusener Pendant Leon Bailey (4.). Werder wollte Bayer mit Körperlichkeit beeindrucken, was gegen die Werkself grundsätzlich eine gute Idee ist und auch am Sonnabend funktionierte.

Leverkusens Coach Hannes Wolf war mit der Gangart des Gegner alles andere als einverstanden: "Wir wissen natürlich um die Situation von Werder Bremen, aber es haben ein paar Schläge richtig weh getan. Ich habe selten so viel mit neun oder sogar nur acht Spielern gespielt, weil jemand behandelt werden musste."

Zwar hatten die Gäste deutlich mehr Ballbesitz, zeigten aber nur in Ansätzen ihr spielerisches Potenzial. Bailey hatte die beste Gelegenheit vor der Pause, Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka parierte (33.). Florian Wirtz drückte wenig später den Ball nach Vorlage von Karim Bellarabi über die Linie, stand aber nach Ansicht des Video-Beweises knapp im Abseits (35.).

Pavlenka nicht zu überwinden

Einige wenige Offensivaktionen hatten aber auch die Bremer zu bieten: Niclas Füllkrug verpasste zweimal per Kopf (25./65.). Dies täuschte jedoch nicht über das sehr durchschnittliche Niveau der Partie hinweg. Werder konnte es recht sein, dass sich das Geschehen vor allem im Mittelfeld abspielte.

Werders Selke: "Punkt sollte uns Kraft geben"

Bayer wollte sich aber nicht mit dem Remis begnügen und zog das Tempo noch einmal an. Wendell stand plötzlich frei vor Pavlenka, der sich aber vor dem Schützen aufbaute und erneut klasse parierte (81.). Die Begegnung endete, wie sie begonnen hatte: mit einem harten Foul. Eren Dinkci sah für seine Grätsche gegen Nadiem Amiri in der letzten Minute die Rote Karte. Wie gesagt: Schönheitspreise gibt es nicht mehr an der Weser, aber wieder ein wenig mehr Hoffnung auf den Klassenerhalt.

32.Spieltag, 08.05.2021 15:30 Uhr Werder Bremen 0 B. Leverkusen 0 Tore:

Werder Bremen: Pavlenka - Groß (83. Möhwald), Veljkovic, Moisander - Gebre Selassie, Augustinsson - M. Eggestein, Bittencourt (57. Rashica) - Sargent (84. Dinkci) - Selke, Füllkrug (57. Osako)

B. Leverkusen: Hradecky - Tah, Dragovic, Tapsoba, Sinkgraven (46. Wendell) - Palacios (81. Amiri), Demirbay (74. S. Bender) - Bellarabi (62. Diaby), Wirtz, Bailey (46. Gray) - Schick

