Werder Bremen bestätigt Abschied von Johannes Eggestein Stand: 04.08.2021 16:12 Uhr Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat den bevorstehenden Wechsel von Johannes Eggestein "zu einem ausländischen Club" bestätigt. Dem Vernehmen nach stürmt der 23-Jährige künftig für Royal Antwerpen in der belgischen Liga.

Der 23-Jährige sei bereits auf dem Weg zu seinem neuen Club, um letzte Formalitäten zu klären, teilten die Hanseaten am Mittwoch via Twitter mit. Ob es sich um eine Ausleihe oder einen festen Wechsel handelt, wurde nicht bekannt. Eggestein besitzt bei Werder noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Das Branchenportal "transfermarkt.de" schätzt den Marktwert des Stürmers auf vier Millionen Euro. So hoch dürfte die Ablösesumme in Zeiten von Corona allerdings nicht liegen.

Kein Platz im Anfang-System

Bei den Bremern hat der jüngere der beiden Eggestein-Brüder, der an der Weser 2016 seinen ersten Profivertrag unterschrieb, keine Zukunft mehr. Sowohl Trainer Markus Anfang als auch Sportchef Frank Baumann haben in der Vorbereitung deutlich gemacht, dass es keine geeignete Position für den Angreifer gibt und er nur geringe Chancen auf Einsatzzeiten besitzt. Beim Zweitliga-Auftakt gegen Hannover 96 (1:1) durfte Eggestein zumindest in der Schlussphase ran, beim 3:2 in Düsseldorf blieb er draußen. Insgesamt lief der Stürmer bislang 47 Mal in der Bundesliga auf und erzielte dabei fünf Tore.

Erfolgreiche Zeit in Österreich

In der vergangenen Saison war Eggestein bereits an den österreichischen Erstligisten Linzer ASK verliehen. In 28 Ligapartien machte er zwölf Tore und bereitete sieben weitere vor. Zudem traf er in der Europa League in sechs Spielen zwei Mal - unter anderem gegen Royal Antwerpen, seinem wohl künftigen Club, der sich als Tabellendritter erneut für die Europa League qualifiziert hat.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.08.2021 | 16:25 Uhr