Bremer Besonnenheit über Bord: Endspielstimmung bei Kohfeldt Stand: 27.04.2021 12:20 Uhr Einiges hatte darauf hingedeutet, dass sich der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Werder Bremen von Florian Kohfeldt trennen würde. Nun darf der Trainer zwar bleiben, ist vor dem Pokal-Halbfinale gegen Leipzig aber maximal angezählt.

von Matthias Heidrich

Das Ergebnis der zweitägigen Beratungen in Bremen kam am Montagabend so gar nicht Werder-like daher: Die ansonsten für klare Bekenntnisse stehenden Hanseaten hoben nach langen, kontroversen Diskussionen in den Vereins-Gremien zwar den Daumen für Kohfeldt, allerdings nur bis Freitag. Dann treten die Bremer im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig an (20.30 Uhr, live im Ersten und im Livecenter bei NDR.de).

"Ich gebe keine Garantie ab, wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel schauen." Frank Baumann

Sportchef Frank Baumann hat das Semifinale damit zum (ersten) Endspiel für Kohfeldt erklärt. Der "normale" Gang der Werder-Dinge wäre nach dem "Weiter so" eine Treuebekenntnis bis zum Saisonende für den 38-Jährigen gewesen. Wie im vergangenen Jahr, als die Bremer noch schlechter spielten, den Klassenerhalt aber letztlich mit Ach und Krach schafften.

Diese Weder-Fisch-noch-Fleisch-Lösung von der Weser baut nun maximalen Druck für ein Spiel auf, das als kleine Flucht vor der "dramatischen Liga-Situation" (Baumann) getaugt hätte. Gegen den haushohen Favoriten Leipzig hätten die Bremer mehr gewinnen als verlieren können, egal, wie es ausgeht.

Jetzt hat das Team, das sich für einen Verbleib von Kohfeldt ausgesprochen hat, die zusätzliche Bürde, ihrem Trainer mit einer "deutlichen Reaktion und Trendwende" (Baumann) den Job retten zu müssen. Positiver Druck sieht anders aus.

Druck gegen Leipzig maximal

Die Gefahr ist groß, dass die ohnehin verunsicherte Mannschaft gelähmt in das Halbfinale geht und von den Leipzigern im Weserstadion auseinandergenommen wird. Dann würde den Werder-Verantwortlichen nach den jüngsten Aussagen eigentlich keine andere Möglichkeit bleiben, als den Coach doch zu entlassen. Mit dem hausgemachten Problem, dass der Neue eine Woche weniger Zeit hätte, das Team auf das nächste Ligaspiel am 8. Mai zu Hause gegen Leverkusen vorzubereiten.

Und selbst, wenn Werder die Sensation gegen den Tabellenzweiten der Bundesliga schafft und ins Pokalfinale einzieht, säße Kohfeldt weiter ohne einen Punkt mehr im Abstiegskampf da und nicht fester im Sattel.

"Chefchirurg" Kohfeldt operiert am offenen Herzen

Ein Abstieg in die Zweite Liga würde den von der Corona-Krise gebeutelten Club finanziell sehr hart treffen. Die Angst davor ist an der Weser offenbar so groß, dass die Clubführung die typische Bremer Besonnenheit über Bord geworfen hat. Der Verein hat seinen Chefchirurgen Kohfeldt unter maximalen Druck gesetzt, lässt ihn quasi unter täglicher Beobachtung am offenen Werder-Herzen operieren und hält dabei die Kündungspapiere in der Hand. Ob der Patient so bessere Überlebenschancen hat?

