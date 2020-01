Stand: 08.01.2020 13:12 Uhr

Werder Bremen: Agu-Transfer angeblich fix

Die Profis von Werder Bremen schwitzen derzeit unter der Sonne Mallorcas und bereiten sich auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vor. Neuzugänge findet man derzeit auf dem Trainingsgelände nicht, dennoch scheinen die Hanseaten auf dem Transfermarkt zugeschlagen zu haben. Nach Informationen der "Bild" wechselt Felix Agu im Sommer vom Zweitligisten VfL Osnabrück an die Weser. Weder Agus Berater Thomas Eichin, einst Sportchef bei Werder, noch die Bremer kommentierten das Gerücht. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" bestätigte VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes lediglich, "dass sich mehrere Clubs für Felix interessieren". Klare Dementis sind das nicht.

Auf beiden Außenbahnen einsetzbar

Der Transfer des 20 Jahre alten Linksverteidigers, dessen Vertrag in Osnabrück im Sommer ausläuft und der damit ablösefrei wäre, soll dem Bericht zufolge allerdings nur im Falle des Bremer Klassenerhalts vollzogen werden.

Weitere Informationen 16 Bilder Stürmt Schaub für den HSV? Heiße Transfergerüchte Holt der HSV Kölns Louis Schaub? Wechselt Stuttgarts Philipp Klement nach Hannover? Schlägt Werder jetzt bei Schalkes Nabil Bentaleb zu? Heiße Transfergerüchte zu allen Nordclubs bei NDR.de. Bildergalerie

Ausgeschlossen ist aber auch nicht, dass Agu noch in der Winterpause den VfL verlässt - denn nur dann könnten die Niedersachsen noch eine Ablösesumme kassieren. U21-Nationalspieler Agu würde bei Werder gleich eine doppelte Baustelle schließen: Auf der rechten Seite könnte er langfristig den momentan verletzten 33-jährigen Theodor Gebre Selassie ersetzen. Leihspieler Michael Lang hat als Back-up des Tschechen bislang nicht überzeugt und wird aller Voraussicht nach nicht fest verpflichtet. Der schnelle und technisch starke Agu kann aber auch auf der linken Abwehrseite spielen, wo Marco Friedl den lange verletzten Ludwig Augustinsson ebenfalls mehr schlecht als recht vertrat.

Großer Anteil am VfL-Aufschwung

Mit fünf Torvorlagen in 13 Einsätze hat der gebürtige Osnabrücker großen Anteil daran, dass der Aufsteiger als Tabellensechster der Zweiten Liga überwintert. Zuvor war der Abwehrspieler, der aus dem VfL-Nachwuchs stammt, in 17 Drittligapartien aufgelaufen, dabei erzielte er zwei Treffer und bereitete zwei weitere vor.

Weitere Informationen Der Winterfahrplan von Werder Bremen Fußball-Bundesligist Werder Bremen bereitet sich auf Mallorca auf die Rückrunde vor - Werders Plan für die Wintervorbereitung 2019/2020 im Überblick. mehr Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 08.01.2020 | 23:03 Uhr