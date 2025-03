Weiter kein Termin für Hansa Rostocks Nachholspiel in Unterhaching

Weiter kein Termin für Hansas Nachholspiel in Unterhaching Stand: 26.03.2025 15:32 Uhr Ein Termin für das Nachholspiel von Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock bei der SpVgg Unterhaching lässt weiter auf sich warten. Grund ist eine Beschwerde der Mecklenburger. Die Partie war Anfang März wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Mittwoch die letzten Spiele der Saison 2024/25 zeitgenau angesetzt. Die Partie des FCH im Landkreis München fehlt aber. Wann die abgesagte Begegnung nachgeholt wird, steht somit noch immer nicht fest.

"Grund ist eine Verwaltungsbeschwerde, die der FC Hansa beim DFB gegen die Absetzung der Partie vom 26. Spieltag eingelegt hat", teilte der Verband mit. Mit der Beschwerde befasst sich jetzt das DFB-Bundesgericht. In einem schwebenden Verfahren werde kein neuer Termin angesetzt. Fällt die Entscheidung zugunsten der Rostocker, wird das Spiel möglicherweise auch gar nicht mehr angepfiffen und am Grünen Tisch für die "Kogge" gewertet.

Mehrere Modelle sind denkbar

Das ursprünglich für den 2. März angesetzte Duell war kurzfristig von der Spielleitung des DFB abgesetzt worden, weil die Gemeinde den Sportpark in Unterhaching wegen Sicherheitsbedenken als Spielstätte für Risikospiele gesperrt hatte. Die SpVgg, die eine Frist zur Überarbeitung des eingereichten Sicherheitskonzeptes verpasst hatte, übernahm dafür die volle Verantwortung.

Hansa-Coach Daniel Brinkmann und seine Spieler warten nun weiter auf eine Entscheidung mit möglicherweise einem neuen Termin für die Partie beim Tabellenletzten - und eventuell auch mit einem neuen Austragungsort, sollte die Gemeinde das Sicherheitskonzept für das Hansa-Gastspiel weiterhin nicht akzeptieren. Ausweichmöglichkeiten könnten die Stadien des FC Ingolstadt oder von Jahn Regensburg sein. Denkbar ist zudem eine Austragung der Begegnung in Unterhaching ohne Gästefans oder gar vor einer "Geisterkulisse".

Terminfindung eine Herausforderung

Fest stehen indes die Anstoßzeiten für die Spieltage 35 bis 38. Bis zum Saisonende am 17. Mai ist Rostock an allen Wochenenden im Einsatz, am 8./9. April steht eine Englische Woche an, am 1. Mai zudem das Halbfinale im Landespokal - die Terminfindung dürfte eine Herausforderung sein. Brinkmann hatte bereits von einem Wettbewerbsnachteil gesprochen.

Ihr letztes Saison-Heimspiel bestreiten die Mecklenburger am 10. Mai (14 Uhr) gegen Energie Cottbus. Das Finale der Spielzeit bestreitet der derzeitige Tabellensiebte am 17. Mai (13.30 Uhr) bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96.

