Wechsel fix: VfL Wolfsburg holt Union-Stürmer Behrens Stand: 31.01.2024 20:22 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Nationalstürmer Kevin Behrens von Ligakonkurrent Union Berlin verpflichtet. Das teilten die Niedersachsen am Mittwoch mit, nachdem zuvor zahlreiche Medien über das Interesse der kriselnden "Wölfe" am 32 Jahre alten Angreifer berichtet hatten.

Eine Vertragslaufzeit nannte der VfL nicht, Medienberichten zufolge soll Behrens` Kontrakt bis Sommer 2026 laufen. Die Ablösesumme soll 3,5 Millionen Euro betragen. "Kevin kommt aus dem laufenden Spielbetrieb, er kennt die Liga und wird von daher nur eine kurze Eingewöhnungszeit benötigen", wird VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz in der Mitteilung zitiert: "Seine Qualitäten auf dem Platz hat er in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt."

Im Oktober Debüt in der Nationalmannschaft

Behrens war 2021 vom damaligen Zweitligisten SV Sandhausen zu Union gewechselt, wo er zum Nationalspieler reifte. Im Oktober beim 2:2 gegen Mexiko gab Behrens sein Debüt unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der Vertrag des Angreifers in Berlin lief noch bis Sommer 2024. In der laufenden Saison erzielte Behrens für Union vier Treffer. In Wolfsburg soll Behrens die Offensive beleben. In 19 Saisonspielen gelangen der Mannschaft von Trainer Niko Kovac lediglich 23 Treffer. Nach einem guten Saisonstart steht der Meister von 2009 derzeit nur auf dem elften Tabellenplatz

Früher schon für Werder und 96 im Einsatz

Mit dem Fußballspielen begann der gebürtige Bremer Behrens beim ATS Buntentor. Über den SC Weyhe kam der Angreifer dann im Jahr 2008 in die Nachwuchsabteilung von Werder Bremen. Nach Stationen beim SV Wilhelmshaven, der U23 von Hannover 96, Alemannia Aachen, Rot-Weiß Essen und beim 1. FC Saarbrücken zog es Behrens 2018 zum damaligen Zweitligisten SV Sandhausen. Unter anderem durch 31 Treffer in 94 Partien in der zweithöchsten Spielklasse machte er Union Berlin auf sich aufmerksam und war für den Club aus der Hauptstadt seit 2021 im Einsatz.

