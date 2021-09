Vom "Klopper" zum Publikumsliebling: Michael Schulz Stand: 03.09.2021 13:55 Uhr Für den VfB Oldenburg, den 1. FC Kaiserslautern, Borussia Dortmund und Werder Bremen absolviert Michael Schulz von 1984 bis 1997 insgesamt 335 Spiele. Der aus Hitzacker stammende Verteidiger schonte dabei weder sich noch seine Gegenspieler.

"Solange du deine Beine unter meinen Tisch steckst, bleiben die Haare kurz!" An diese Ansage seines Vaters erinnert sich Schulz noch heute. Doch auch nach dem Abitur können die Haare nicht wachsen, wie es der junge Michael will. Er absolviert eine Ausbildung bei der Polizei in Oldenburg. Dort ist zu der Zeit eine lange Mähne auch nicht angesagt. Als Schulz im späten Alter von 26 Jahren Fußball-Profi wird, gibt es auf dem Kopf kein Halten mehr. "Da war es aber fast schon wieder out", sagt Schulz im Gespräch mit der "Kreiszeitung Syke". Aber auch im fortgeschrittenen Alter trägt er seine Haare "voller Stolz und Freude lang".

Großer Dank an Hannes Bongartz

Ursprünglich will Schulz, geboren am 3. September 1951 in Hitzacker, gar kein Profi werden, sondern lieber bei der Polizei bleiben und nebenbei für den VfB Oldenburg kicken. Doch weil ihm Fußball doch wichtig ist, bringt ihn der Trainer des 1. FC Kaiserslautern, Hannes Bongartz, zum Umdenken. "Hannes hat es geschafft, es mir so heiß zu reden, dass ich plötzlich Bock hatte. Er hat mich überredet, ihm gilt mein großer Dank", schwärmt Schulz der Zeitung gegenüber. Er unterschreibt 1987 bei den "Roten Teufeln" und spielt dort bis 1989. Seine Bilanz: 51 Spiele und drei Tore.

Mehrfach vom Platz geflogen

1989 wechselt er nach Dortmund - für zwei Millionen D-Mark. Dort macht sich Schulz zunächst als "Rambo" und "Klopper" einen Namen. Der 1,93 Meter große Abwehrspieler kassiert mehrere Platzverweise. Nürnbergs Joachim Philipkowski schimpft: "Der Schulz tritt die ganze Bundesliga kaputt!" In seinem Podcast "Die Vorstopper“ räumt Schulz heute ein: "Ich war damals auf dem Platz echt geisteskrank." Er wird innerhalb von 14 Monaten viermal wegen Foulspiels oder Schiedsrichter-Beleidigungen insgesamt 28 Wochen gesperrt. Autogenes Training und aktive Entspannung helfen Schulz, mit Stress umzugehen und sein Image zu verbessern. Er avanciert sogar zum Publikumsliebling. 133 Spiele macht er für die Schwarz-Gelben, dabei erzielt er fünf Tore

Leistungsträger bei Werder

Von 1994 bis 1997 tritt Schulz für Werder Bremen gegen den Ball. In 59 Spielen gelingt ihm ein Treffer. In seine Zeit bei den Grün-Weißen fällt die Entscheidung des langjährigen Trainers Otto Rehhagel, den Verein in Richtung Bayern München zu verlassen. Dann kommen Aad de Mos und Hans-Jürgen "Dixie" Dörner. Michael Schulz gehört zu den Leistungsträgern, gewinnt 1994 mit Werder den Supercup. Als er seine Karriere beendet, hat er selbst den Eindruck "recht viel aus meinem geringen Talent gemacht“ zu haben.

Schulz gilt als sehr reflektierter Mensch, der sich auch jenseits des Rasens Gedanken macht. "Ich brauche kein teures Haus, kein teures Auto oder Super-Klamotten, um glücklich zu sein", erklärt er dem "Fußball Magazin". "Es gibt so viele wichtige Dinge im Leben außer Fußball", sagt er einmal der "Internationalen Sportkorrespondenz". Vor allem ökologische Fragen beschäftigen ihn.

Bei Meistertiteln nicht dabei gewesen

Während Schulz' aktiver Laufbahn als Profi werden Kaiserslautern, Bremen und Dortmund insgesamt fünf Mal Meister, jedoch nie mit ihm selbst. Kaiserslautern wird nach seinem Wechsel zu Dortmund Meister. Die Borussen holen zwei Mal den Titel, nachdem er bereits in Bremen ist. Schulz ist offenbar immer zur falschen Zeit im Verein, wie er später in Interviews feixend sagt.

Sieben Länderspiele und Bronzemedaille in Seoul

Am 25. März 1992 - im Alter von 30 Jahren - absolviert Schulz das erste seiner sieben A-Länderspiele, damals unter Trainer Berti Vogts. Den größten sportlichen Erfolg erzielt der Defensivspezialist mit dem Gewinn der Bronze-Medaille beim Fußballturnier der Olympischen Spiele 1988 in Seoul, bei der er zur Stammformation der deutschen Auswahl gehört.

Vielseitig und experimentierfreudig

Nach seiner aktiven Karriere probiert Schulz viel aus. Er betreut Trainingscamps für Nachwuchsfußballer, schreibt Kolumnen für Tageszeitungen, arbeitet als Reporter fürs Fernsehen und als Spielerberater. Die Trainer-A-Lizenz hat er zwar erworben, aber "mehr oder weniger vorsichtshalber", sagt er der "Kreiszeitung". Der ehemalige Profi spielt zudem noch gern in den Traditionsteams von Werder Bremen, Borussia Dortmund und der deutschen Nationalmannschaft. Außerdem begeistert sich Schulz, der seinen Hauptwohnsitz in Bergisch Gladbach hat, fürs Rad- und Skifahren sowie fürs Reisen. Ibiza sei seine Lieblingsinsel, dort verbringe er viel Zeit, verrät der 60-Jährige. In San Carlos, "der ursprünglichen und gemütlichen Hippie-Gegend", habe er ein Haus. Dort ist er sicher nicht der Einzige mit langen Haaren.

