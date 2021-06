VfL Wolfsburg startet gegen Aufsteiger Bochum in die Saison Stand: 25.06.2021 12:23 Uhr Über das Auftaktprogramm in der Saison 2021/2022 darf sich Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg nicht beklagen. In den ersten fünf Partien des neuen Spielplans wartet nur ein großes Kaliber.

Ein Aufsteiger gibt sich am 14./15. August die Ehre: Der neue Wolfsburger Trainer Mark van Bommel startet mit seinem Team mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum in die neue Saison. Danach folgt die Partie bei Hertha BSC, ehe die Niedersachsen RB Leipzig begrüßen, das sich genauso wie sie in der vergangenen Spielzeit für die Champions League qualifiziert hat. Mit anschließenden Partien beim Neuling Greuther Fürth und zu Hause gegen Eintracht Frankfurt ist das Auftaktprogramm machbar.

Hinrundenabschluss bei Bayern München

Am 13. Spieltag ist Borussia Dortmund in Wolfsburg zu Gast. Am letzten Spieltag der Hinrunde, wenige Tage vor Weihnachten, folgt dann die größte Herausforderung: die Partie beim Meister Bayern München. Demzufolge wird für die Norddeutschen die kommende Spielzeit am 14. Mai 2022 mit einem Heimspiel gegen den Rekordmeister enden.

