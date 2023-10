VfL Wolfsburg macht im Topspiel gegen Bayer Leverkusen einen Fehler zu viel

Wolfsburg macht im Topspiel gegen Leverkusen einen Fehler zu viel Stand: 21.10.2023 17:25 Uhr Der VfL Wolfsburg hat das Topspiel gegen Bayer Leverkusen knapp verloren. Die "Wölfe" boten dem Spitzenreiter am Sonnabend lange Paroli, mussten am Ende aber eine 1:2 (1:1)-Niederlage hinnehmen.

von Florian Neuhauss

In der mit 28.917 Zuschauenden ausverkauften Arena zeigten die Niedersachsen, was für eine tolle Mannschaft sie in dieser Saison beisammen haben. Doch nicht von ungefähr hatte VfL-Trainer Niko Kovac den Gegner vor der Partie als das aktuell stärkste Team bezeichnet - und insgesamt waren die Leverkusener einen Tick besser. Wenngleich sich die Wolfsburger besonders ärgern werden, weil dem zweiten Gegentreffer ein leichter Ballverlust am eigenen Strafraum vorausgegangen war.

So mussten die Norddeutschen die dritte Niederlage in den jüngsten vier Partien quittieren. In der Tabelle ging es runter auf Rang neun. Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt sagte nach dem Spiel, verlieren tue immer weh. "Wir haben über eine lange Zeit ein gutes Spiel gemacht, aber auf dem Niveau entscheiden Klenigkeiten. Wir haben leichte Ballverluste gehabt, die eiskalt bestraft wurden. Wir haben uns leider nicht belohnt."

Wolfsburg bietet Leverkusen Paroli

Die Wolfsburger hatten schon sehr früh gezeigt, dass sie sich gegen den Tabellenführer nicht verstecken wollten. Nach einem zu kurz geratenen Befreiungsschlag von Keeper Lukas Hradecky zog Maximilian Arnold aus 35 Metern sofort ab und verfehlte das Tor nur knapp. Da war noch nicht einmal eine Minute gespielt.

Von diesem Warnschuss ließ sich Leverkusen aber nicht beeindrucken. Ganz im Gegenteil: Bei einem Konter kam Victor Boniface an den Ball und behauptete gegen drei Gegenspieler den Ball. Seine Flanke landete punktgenau bei Jeremie Frimpong. Und den Abschluss des Niederländers bekam Casteels-Vertreter Pavao Pervan im VfL-Tor erst hinter der Linie zu fassen - 1:0 für die Gäste (13.).

Doch auch das Kovac-Team zeigte keine Nerven - und verdiente sich in der Folge den Ausgleich. Viel ließ die starke Defensive nicht mehr zu - und der Abwehrchef traf dann auch noch vorne. In der Folge einer Ecke landete der Ball vor den Füßen von Maxence Lacroix und der Franzose schob, als würde er nie etwas anderes machen, überlegt zum 1:1 ein (41.). Im 91. Bundesliga-Spiel war es Lacroix' dritter Treffer.

Grimaldo bestraft Wolfsburger Fehler

Auch in der zweiten Hälfte war es zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Doch wie schon in der ersten Hälfte ging Leverkusen in Führung. Die Wolfsburger leisteten sich vor dem eigenen Strafraum einen Ballverlust, den die Gäste eiskalt bestraften. Frimpong flankte und den Schuss von Alejandro Grimaldo fälschte Arnold noch unhaltbar für Pervan ab - 2:1 für die Rheinländer (62.). Und Leverkusen setzte nach. Kaum 60 Sekunden später tauchte Boniface nach Frimpong-Zuspiel vor dem Tor auf, kam aber nur noch mit der Fußspitze an den Ball und Pervan parierte.

"Wölfe" kommen nicht mehr zurück

Dieses Mal zeigte das Tor Wirkung. Wolfsburg war lange nicht mehr so zielstrebig wie vor der Pause. Zwar konnten die "Wölfe" das Spiel etwas beruhigen, nennenswerte Chancen hatten aber nur noch die Gäste. Moritz Jenz hätte bei einer Klärungsaktion fast ins eigene Tor getroffen (76.). Eine Minute später rettete Pervan gegen Frimpong in höchster Not. Das vermeintliche 3:1 durch Frimpong zählte wegen Abseits nicht.

Wolfsburgs Hoffnungsträger der Schlussminuten war Kevin Paredes. Der US-Amerikaner machte nach seiner Einwechslung zumindest noch mal Be trieb. Der 20 Jahre alte Nationalspieler war aber genauso glücklos im Abschluss wie Torjäger Jonas Wind. Der Däne hatte in der vierten Minute der Nachspielzeit urplötzlich noch den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber an Hradecky. So blieb es bei der unglücklichen Niederlage.

8.Spieltag, 21.10.2023 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 1 B. Leverkusen 2 Tore: 0: 1 Frimpong (13.) 1 :1 Lacroix (41.) 1: 2 Grimaldo (62.)

VfL Wolfsburg: Pervan - Bornauw (78. J. Kaminski), Lacroix, Jenz - Baku, Arnold, Maehle - Gerhardt (78. Paredes), Svanberg (71. Majer), Tomás (46. A. Sarr) - Wind

B. Leverkusen: Hradecky - Stanisic (88. Kossounou), Tah, Tapsoba - Frimpong (88. Tella), Palacios, Xhaka, Grimaldo - Jo. Hofmann (88. Amiri), Adli (60. Wirtz) - Boniface

Zuschauer: 28917



