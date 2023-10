VfL Wolfsburg ohne Casteels gegen Spitzenreiter Leverkusen Stand: 19.10.2023 13:40 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss am Sonnabend gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen ohne Stammkeeper Koen Casteels auskommen. Der Belgier leidet an einer Entzündung im Bauchbereich. Für den 31-Jährigen wird Pavao Pervan im VfL-Tor stehen.

Auch Mittelfeldspieler Vaclav Cerny fällt für die Partie am Sonnabend um 15.30 Uhr (im NDR Livecenter) aus. "Alle anderen sind gesund und haben keine Blessuren", erklärte VfL-Coach Niko Kovac am Donnerstag.

Auch der schwedische Nationalspieler Mattias Svanberg, der den tödlichen Anschlag auf Fußball-Fans in Brüssel verarbeiten muss, steht zur Verfügung. Das EM-Qualifikationsspiel war am Montag beim Halbzeitstand von 1:1 abgebrochen worden: "Ich habe inzwischen kurz mit ihm sprechen können. Der erste Schreck, den alle hatten, ist vorüber. Er sagte, es war eine sehr strange Situation. Keiner wusste, was los ist", so Kovac.

Welches Gesicht zeigen die "Wölfe"?

Trotz der hohen Meinung für den kommenden Gegner ("Mit dem Ball, gegen den Ball - alles richtig gut") ist der Trainer optimistisch: "Ich will uns jetzt nicht irgendwo abschreiben. Im Gegenteil. Das soll meine Mannschaft motivieren, zu zeigen, dass wir auch mit einer Top-Mannschaft, wie es Leverkusen ist, mithalten können."

Entscheidend wird dabei sein, welches Gesicht der Tabellensiebte zeigt: Während es auswärts schon drei Niederlagen gab, wurden alle drei Partien im eigenen Stadion gewonnen. Entsprechend zuversichtlich ist VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz, für den das Duell mit dem Spitzenreiter eine Art Nagelprobe ist.

"Das wird ein schöner Fight und wir haben die Möglichkeit, nach drei Heimsiegen den vierten nachzulegen", sagte der 44-Jährige dem NDR. Ziel werde es sein, sich nicht zu weit in die eigene Hälfte drücken zu lassen, sondern Leverkusen zu attackieren und zu Fehlern zu zwingen: "Die machen sie auch, wenn man sie unter Druck setzt."

Letzter Heimsieg gegen Bayer vor acht Jahren

Allerdings gab es seit acht Jahren keinen VfL-Heimsieg mehr gegen das Bayer-Team, in den jüngsten fünf Begegnungen in Wolfsburg (zwei Remis, drei Niederlagen) schossen die "Wölfe" nicht einmal ein Tor. Eine Statistik, die Schindzielorz nicht interessiert: "Natürlich wird es schwer, aber wir gehen positiv in die Partie. Wir sind gut vorbereitet und haben schon gezeigt, dass wir Gegnern weh tun und Tore schießen können."

Kovac fordert mehr Ballbesitz

Oft haben die Wolfsburger in den bisherigen Saisonspielen zwei unterschiedliche Halbzeiten gezeigt - und waren dadurch auf die Verliererstraße geraten. Gegen Leverkusen darf das nicht passieren, das weiß auch Kovac und verwies auf die Leistung im vergangenen Heimspiel gegen Frankfurt (2:0): "Da haben wir es 90 Minuten lang richtig gut gemacht - und das müssen wir wieder an den Tag legen."

Bei der TSG Hoffenheim (1:3) und in Stuttgart (1:3) habe es sein Team versäumt, nach dem Führungstreffer nachzulegen: "Wir hatten jeweils in der zweiten Spielhälfte zu wenig Ballbesitz und sind permanent unter Druck geraten." Gegen schwere Gegner wie jetzt Leverkusen "müssen wir mehr tun - gegen den Ball und gerade auch mit dem Ball".

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Pervan - Baku, Lacroix, Zesiger, Maehle - Svanberg, Arnold - Gerhardt - Majer, Tiago Tomas - Wind

Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Wirtz

