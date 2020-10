VfL Wolfsburg in Gladbach: In welche Richtung geht's? Stand: 15.10.2020 11:48 Uhr Mit drei Remis ist der VfL Wolfsburg schwach in die Fußball-Bundesliga gestartet. In Mönchengladbach stehen die "Wölfe" am Scheideweg.

VfL-Coach Oliver Glasner sprach vor der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) von "viel Wucht und Power in der Offensive". Der Österreicher meinte dabei allerdings den Gegner Gladbach und dessen Stürmer wie Marcus Thuram, Alassane Plea und Breel Embolo. Denn von "Wucht und Power" kann beim VfL überhaupt nicht die Rede sein. Ein mageres Tor erzielte der VfL in drei Ligaspielen, in denen er zwar ungeschlagen, allerdings auch sieglos blieb. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Glasner bewertete den Start im NDR Interview als "durchschnittlich". Er könne aber "damit leben", ergänzte er und verwies darauf, dass gegen Leverkusen (0:0) und Augsburg (0:0) sogar Siege möglich, wenn nicht sogar verdient gewesen wären.

Bangen um Ginczek und Weghorst

"Wir hatten in allen Spielen die Möglichkeit, Tore zu erzielen. Diese haben wir bisher einfach nicht verwertet. Wir müssen versuchen, uns weiter vorne Möglichkeiten zu erarbeiten", sagte Glasner, der in den jüngsten Trainingseinheiten vor allem darauf den Fokus gelegt hatte. Allerdings mit der Schwierigkeit, dass ihm dabei nicht immer alle Spieler seines Kaders zur Verfügung standen. Daniel Ginczek setzte wegen muskulärer Probleme aus, hinter seinem Einsatz am Wochenende steht ebenso ein Fragezeichen wie hinter Wout Weghorst, den Knieprobleme plagen.

Nur einmal Training mit dem kompletten Team

Zudem fehlten die VfL-Profis, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren. Xaver Schlager, Pavao Pervan und Josip Brekalo steigen wegen obligatorischer Corona-Tests erst am Freitag ins Mannschaftstraining ein. Glasner hat vor der Partie in Gladbach also lediglich eine Einheit mit dem kompletten Kader: "Das ist nun mal so. Unsere Aufgabe als Trainer ist es, dafür Lösungen zu finden." Eine Lösung für die Defensive - in Kevin Mbabu, Paulo Otavio und William fallen gleich drei Außenbahnspieler aus - hat der VfL-Coach in Neuzugang Ridle Baku ausgemacht: "Er ist der einzige fitte Rechtsverteidiger. Er hat zwar erst dreimal mit dem Team trainiert, ist aber zurzeit dennoch die wahrscheinlichste Variante."

Was die Auswärtsbilanz der "Wölfe" in der Bundesliga betrifft, so ist sie ähnlich schwer zu bewerten wie der aktuelle Saisonstart. Von seinen vergangenen neun Auswärtsspielen in der Bundesliga hat der VfL nur eines verloren (sechs Siege, zwei Remis). Das klingt zunächst einmal gut. Diese einzige Niederlage gab es allerdings ausgerechnet in... Mönchengladbach.

So könnten sie spielen:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea

Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Guilavogui - Gerhardt, Arnold - Steffen, Brekalo - Weghorst

