VfL Wolfsburg holt Champions-League-Siegerin Nuria Rábano Stand: 09.08.2023 14:11 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihren Kader mit einer Champions-League-Siegerin verstärkt. Nuria Rábano vom FC Barcelona wechselt ablösefrei zum Bundesligisten. Das gab der VfL am Mittwoch bekannt.

Die spanische Defensivspielerin unterschrieb beim Pokalsieger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. "Der VfL zählt seit vielen Jahren zur europäischen Spitze und selbst in Spanien ist bekannt, wie professionell in Wolfsburg gearbeitet wird", sagte die 24-Jährige, "von daher bin ich sehr glücklich, diesen Schritt in meiner Karriere gehen zu dürfen."

Beim Champions-League-Sieger aus Barcelona stand Rábano in der abgelaufenen Saison in 24 Pflichtspielen auf dem Platz. Im Champions-League-Finale gegen den VfL (3:2) saß Rábano auf der Bank.

Zuvor spielte sie zwischen 2020 und 2022 bei Real Sociedad San Sebastian, ihr Debüt in der spanischen Primera Division gab sie 2019 für Deportivo La Coruna. Rábano wurde seit der U17 in die Auswahlteams Spaniens berufen und kam 2022 – in einem Testspiel gegen Schweden – zu ihrem bislang einzigen Einsatz in der A-Nationalmannschaft. In den WM-Kader wurde sie nicht berufen.

VfL hatte schon vorher Interesse an Abwehrspielerin

"Wir hatten Nuria bereits während ihrer Zeit in San Sebastian, wo sie uns mit konstant guten Leistungen überzeugt hat, auf dem Zettel", sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL. "Zu einer Verpflichtung ist es damals nicht gekommen, da sie sich für den FC Barcelona entschieden hatte. Nun sind wir sehr froh, dass wir doch noch zueinander gefunden haben."

Wolfsburg startet mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in die Saison 2023/2024. Das Topspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern steigt am 6. Spieltag.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 09.08.2023 | 15:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg