VfL Wolfsburg: Topspiel der Frauen-Bundesliga im November

Stand: 14.07.2023 11:35 Uhr

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg starten gegen Bayer Leverkusen in die Saison 2023/2024. Das Topspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern steigt am 6. Spieltag. Das gab der DFB am Freitag bekannt.