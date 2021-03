VfL Wolfsburg "bis auf Weiteres" ohne Stammspieler Steffen Stand: 08.03.2021 18:08 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Kampf um die Champions-League-Plätze "bis auf Weiteres" auf Renato Steffen verzichten. Der Schweizer verletzte sich in der Auswärtspartie am Sonnabend bei der TSG Hoffenheim (1:2).

Wie der Tabellendritte am Montagabend mitteilte, zog sich der 29-Jährige in einem Zweikampf mit Ryan Sessegnon eine schwerwiegende Bandverletzung im linken Sprunggelenk zu. Der Rechtsaußen hatte daraufhin nach kurzer Behandlungspause in der 71. Minute ausgewechselt werden müssen.

Steffens Ausfall wiegt schwer

Steffens Ausfall wiegt schwer für den Werksclub. Der Offensivmann ist mit fünf Treffern zweiterfolgreichster Schütze bei den "Wölfen". Zudem bereitete der Nationalspieler vier Tore vor. Der 29-Jährige müsse nun "längerfristig pausieren", hieß es vom VfL. Neben Steffen müssen die Niedersachsen am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in der Bundesliga-Partie gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht FC Schalke 04 auch auf Linksverteidiger Paulo Otávio verzichten. Der Brasilianer wurde gegen Hoffenheim kurz vor Ultimo nach einem harten Foulspiel mit der Roten Karte des Feldes verwiesen.

Für wie viele Spiele der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den 26-Jährigen sperren wird, steht noch nicht fest. Doch ein Freispruch für Otávio ist nach dessen eingesprungener Grätsche gegen Stürmer Munas Dabbur nicht zu erwarten.

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 08.03.2021 | 19:25 Uhr