VfL Wolfsburg auf gutem Weg - 2:2 gegen Mönchengladbach Stand: 15.10.2022 17:25 Uhr Der VfL Wolfsburg hat seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und ist zum dritten Mal in Folge ohne Niederlage geblieben. Gegen Borussia Mönchengladbach gab es am Sonnabend ein 2:2 (1:1).

von Johannes Freytag

Im Unterschied zum Remis in Augsburg, dass sich die "Wölfe" vor allem kämpferisch verdient hatten, überzeugte das Team am 51. Geburtstag von VfL-Trainer Niko Kovac auch spielerisch. Weil jedoch auch Gladbach stark spielte, gab es eine gerechte Punkteteilung. Yannick Gerhardt und Omar Marmoush glichen jeweils die Führungstreffer durch Doppelpacker Marcus Thuram aus.

Am Dienstag (20.45 Uhr, NDR Livecenter) geht es für die Niedersachsen im DFB-Pokal mit dem Nachbarschaftsduell beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig weiter. In der Liga gastiert der VfL am Sonnabend (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen.

Gästeführung aus dem Nichts

Vom Anpfiff weg sah es gut aus für die Gastgeber, die das Spiel kontrollierten und durch Gerhardt (9.) den ersten Hochkaräter vergaben. Aber dann schlug die Borussia mit einem Konter gnadenlos zu: Thuram drang von links in den Strafraum ein, ließ Maxence Lacroix aussteigen und schoss überlegt zum 1:0 für die Gäste ein (13.). Praktisch im Gegenzug vergab Lukas Nmecha die perfekte Antwort - der Nationalstürmer schoss knapp am Tor vorbei (14.).

Gerhardt - wer sonst? - gleicht aus

Gladbach igelte sich nach der Führung keinesfalls ein, sondern blieb weiter gefährlich, die Wolfsburger hatten lange Mühe, sich in den gegnerischen Strafraum zu kombinieren. Das gelang erst in der 36. Minute wieder: Lacroix schickte Patrick Wimmer auf der rechten Seite steil, doch dessen Querpass setzte Jakub Kaminski aus wenigen Metern nur an den Außenpfosten.

Besser lief es dann über die linke Seite: Paulo Otavios halbhohe Hereingabe drosch Gerhardt in die Maschen - der Mittelfeldspieler traf damit zum dritten Mal in Folge seit seinem Comeback nach Verletzungspause (43.).

Marmoush kontert Thurams zweiten Treffer

Kurz nach Wiederbeginn schlugen die Gladbacher in Person von Thuram erneut zu. Nach einer Ecke köpfte der Franzose erst Paulo Otavio an, war dann aber im Nachschuss durch die Beine des VfL-Verteidigers erfolgreich (47.).

Doch die Wolfsburger ließen sich vom erneuten Rückstand nicht entmutigen. Wimmer vergab noch (55.), der eingewechselte Marmoush hingegen traf sehenswert: Einen Pass von Paulo Otavio nahm er mit der Brust an, drehte sich um Gegenspieler Marvin Friedrich und schoss zum 2:2 ein (69.).

Turbulente Schlussphase, aber kein Tor mehr

In der Schlussphase ging es nun hin und her - beide Mannschaften drängten auf den Siegtreffer. VfL-Torwart Koen Casteels parierte einen Freistoß von Ramy Bensebaini stark (82.), auf der Gegenseite lenkte Sommer einen Schuss von Kevin Paredes gerade noch um den Pfosten (86.). Kurz darauf setzte Marmoush einen Kopfball auf die Latte (89.). So blieb es am Ende beim leistungsgerechten Remis.

10.Spieltag, 15.10.2022 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 2 M'gladbach 2 Tore: 0: 1 Thuram (13.) 1 :1 Gerhardt (43.) 1: 2 Thuram (48.) 2 :2 Marmoush (69.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix (89. Guilavogui), van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - Svanberg (59. F. Nmecha), Gerhardt - Wimmer (73. Paredes), J. Kaminski (89. Wind) - L. Nmecha (59. Marmoush)

M'gladbach: Y. Sommer - Scally, N. Elvedi, Friedrich, Bensebaini - Weigl, Koné - J. Hofmann, Stindl (89. P. Herrmann), Pléa (77. Ngoumou) - Thuram

Zuschauer: 26701



