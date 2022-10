VfL Wolfsburg erkämpft sich Remis beim FC Augsburg Stand: 08.10.2022 17:28 Uhr Der VfL Wolfsburg hat dem 3:2-Heimerfolg gegen Stuttgart zumindest einen Punktgewinn folgen lassen. Beim zuletzt dreimal in Serie siegreichen FC Augsburg erkämpften sich die Niedersachsen am Sonnabend ein 1:1 (1:1).

von Johannes Freytag

In einer hart geführten Begegnung hatte Yannick Gerhardt, der Siegtorschütze der vergangenen Woche, die "Wölfe" in Führung gebracht, Robert Gumny glich für die Augsburger aus. Erstmals in dieser Saison blieb die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zweimal hintereinander ohne Niederlage, steckt aber weiter im Tabellenkeller.

"Wenn man das ganze Spiel betrachtet, geht das Remis in Ordnung", erklärte Maximilian Arnold. Der VfL-Kapitän haderte aber mit einer vergebenen Chance kurz vor dem Ende: "Dann ist es auch sehr bitter und enttäuschend, wenn man nur einen Punkt holt." In einer Woche empfangen die Wolfsburger Borussia Mönchengladbach, drei Tage später gastieren sie im DFB-Pokal beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

Gerhardt trifft zur VfL-Führung

Der VfL hatte zwar die erste Offensivaktion der Partie - Jakub Kaminski vertändelte einen aussichtsreichen Konter (2.) - ansonsten stürmte aber zunächst nur der FC Augsburg und hätte in der 13. Minute in Führung gehen müssen: Ruben Vargas' Hereingabe spitzelte Ermedin Demirovic aus drei Metern in Richtung Tor, aber VfL-Keeper Koen Casteels bekam irgendwie noch die Hand dran und lenkte den Ball über die Latte.

Nach gut 20 Minuten befreite sich die Kovac-Elf zunehmend vom Augsburger Druck und belohnte sich prompt mit einem Treffer: Ridle Baku war von Kaminski steil geschickt worden, drang in den Strafraum ein und bediente mit viel Übersicht den eingelaufenen Gerhardt, der am langen Pfosten zum 1:0 einschob (27.).

Sieben Gelbe Karten binnen drei Minuten

In der Folge wurde es auf dem Platz immer hitziger, die harten Zweikämpfe und Fouls häuften sich - Fußball wurde kaum noch gespielt. Zwischen der 37. und 40. Minute verteilte Schiedsrichter Daniel Siebert sieben Gelbe Karten: Fünf gingen an Spieler, zudem wurden VfL-Coach Kovac und Augsburgs Manager Stefan Reuter verwarnt.

Felix Nmecha scheitert knapp, Augsburg gleicht aus

Nach dem Seitenwechsel hatten sich die Gemüter beruhigt, es ging wieder mit Fußball weiter - und gleich mit einer guten Chance für die "Wölfe": Felix Nmechas Kopfball lenkte FCA-Keeper Tomas Koubek erst an den Pfosten und wehrte auch den zweiten Versuch des VfL-Profis ab (49.).

Aber wie im ersten Durchgang hatte die eine Mannschaft die Großchance und die andere traf ins Tor: Nach einem Durcheinander im Wolfsburger Strafraum drosch Gumny den Ball zum Ausgleich ins Netz (55.).

Viele Chancen, kein Tor

Nun ging es hin und her: Gerhardt versuchte ein Hackentor à la Grafite, Iago klärte deutlich vor der Linie (58.). Auf der Gegenseite parierte Casteels einen Distanzschuss von Jeffrey Gouweleeuw (63.) und schoss Iago wenige Zentimeter am Tor vorbei (66.). Auch Wolfsburgs Wimmer brachte den Ball nicht im Augsburger Gehäuse unter (73.).

Kurz vor dem Ende scheiterte Arnold an Koubek (88.) - so blieb es letztlich bei der gerechten Punkteteilung.

9.Spieltag, 08.10.2022 15:30 Uhr FC Augsburg 1 VfL Wolfsburg 1 Tore: 0: 1 Gerhardt (27.) 1 :1 Gumny (55.)

FC Augsburg: Koubek - Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Iago - Gruezo, Rexhbecaj - F. Jensen (86. Caligiuri), Vargas (66. Pedersen) - Demirovic, Niederlechner

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - F. Nmecha, Gerhardt - Wimmer (75. Paredes), J. Kaminski (69. Guilavogui) - Marmoush (75. L. Nmecha)

Zuschauer: 26220



