VfL Wolfsburg: Labbadia geht im Sommer

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen. Bruno Labbadia wird seinen Vertrag nicht verlängern. "Ich habe dem Vorstand und der Geschäftsleitung gesagt, dass es im Sommer nicht weitergeht", sagte der 53-Jährige: "Eine weitere Zusammenarbeit wäre für den VfL nur zielführend und sinnvoll, wenn ein konsequenter fachlicher Austausch zwischen den sportlichen Verantwortlichen über die gesamte Saison gegeben wäre. Da unsere Vorstellungen nicht zu 100 Prozent übereinstimmen, habe ich für mich diesen Entschluss gefasst."

Schmadtke vom Zeitpunkt überrascht

Sportlich läuft es bei den Niedersachsen so gut wie lange nicht mehr, doch zuletzt hatte es Berichte über Dissonanzen zwischen Labbadia und Jörg Schmadtke gegeben. Der Geschäftsführer zeigte sich vom "Zeitpunkt der Entscheidung überrascht. Wir hätten gerne das von beiden Seiten geplante ergebnisoffene Gespräch mit ihm geführt", so Schmadtke: "Dass es dazu jetzt nicht kommt, ist schade, aber wir respektieren seine Entscheidung." Gespräche über eine mögliche Verlängerung hatten eigentlich im April geführt werden sollen.

"Saison mit Vollgas zu Ende bringen"

Labbadia hatte die Spieler vor der Nachmittagseinheit informiert. "Wir im Trainerteam wollten die Entscheidung der gesamten Mannschaft gerne persönlich mitteilen, daher haben wir uns entschieden, das noch vor der Länderspielpause zu machen. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, die Saison mit Vollgas zu einem erfolgreichen Ende zu bringen."

VfL unter Labbadia Europapokal-Anwärter

Der 53-Jährige arbeitet seit dem 20. Februar 2018 in Wolfsburg und führte das abstiegsbedrohte Team in der vergangenen Saison über den Umweg Relegation zum Klassenerhalt. In der laufenden Spielzeit zählt der Tabellensiebte, der am Sonnabend Fortuna Düsseldorf empfängt (im Livecenter bei NDR.de), wieder zum Kreis der Europapokal-Anwärter.

