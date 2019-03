Stand: 13.03.2019 10:54 Uhr

VfL Wolfsburg: Wer folgt auf Trainer Labbadia?

Eigentlich könnte beim VfL Wolfsburg eitel Sonnenschein herrschen. Nach zwei Beinahe-Abstiegen hat Coach Bruno Labbadia den Werksclub wieder zu einem Europacup-Anwärter gemacht. Doch das beherrschende Thema war seit Wochen der auslaufende Vertrag des Trainers und dessen Dissonanzen mit Sportvorstand Jörg Schmadtke. Letztere haben nun dazu geführt, dass Labbadia seinen Abschied zum Saisonende verkündet hat. Der Coach meinte, der Verein könne jetzt planen und "das ist auch gut". Auch wenn sich Schmadtke überrascht zeigte, dass der 53-Jährige nicht das vereinbarte ergebnisoffene Gespräch im April abwartete, soll er laut "kicker" längst den Markt nach potenziellen Nachfolgern sondiert haben. NDR.de zeigt, wer auf Labbadia folgen könnte.

Führt die Spur nach Österreich?

Die heißeste Spur führt gerade nach Österreich. Gleich zwei Kandidaten werden in den Medien immer wieder genannt: Marco Rose von RB Salzburg und Oliver Glasner vom Linzer ASK. In Österreich wurde Schmadtke auch schon in seiner Kölner Zeit fündig. Mit der Verpflichtung von Peter Stöger begann am Geißbockheim die erfolgreichste Zeit der vergangenen Jahrzehnte.

Glasner ist in Deutschland bisher nahezu unbekannt. Der gebürtige Salzburger war einst Co-Trainer von Roger Schmidt bei RB und ist seit 2015 Trainer und Sportdirektor beim LASK. In dieser Zeit stiegen die Oberösterreicher in die Bundesliga auf und marschierten direkt bis in die Europa League durch. Laut "Sportbuzzer" soll der 44-Jährige, der als gewiefter Taktiker und Spielerentwickler mit guter Außendarstellung gilt, eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben.

Rose macht in Salzburg von sich reden

Rose spielte einst für Hannover 96 in der Zweiten Liga und absolvierte für Mainz 05 insgesamt 65 Bundesliga-Spiele. Bei der zweiten Mannschaft der Rheinhessen arbeitete der 42-Jährige auch erstmals als Cheftrainer. In Salzburg machte er dann nachhaltig auf sich aufmerksam: 2017 feierte er mit der U19 den sensationellen Triumph in der UEFA Youth League und wechselte danach zu den Profis, die er zur Meisterschaft und gerade ins Halbfinale der Europa League führte. Dort dürfte allerdings Schluss sein, das Hinspiel verloren die Österreicher in Neapel mit 0:3. Laut "kicker" gab es zwischen Schmadtke und Rose zuletzt bereits einen "intensiven Austausch".

Die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" nennt zudem Achim Beierlorzer von Zweitligist Jahn Regensburg als Kandidaten. Oder nehmen die Niedersachsen die Gespräche mit David Wagner wieder auf, der seit seinem Abschied von Premier-League-Club Huddersfield Town vereinslos ist? Rose und Wagner werden auch bei anderen Bundesligisten gehandelt. Und da kommt Labbadia wieder ins Spiel.

Bleibt Labbadia in der Bundesliga?

Der 53-Jährige hatte sich in den vergangenen Wochen betont gelassen gegeben, wenn er auf seine unklare Zukunft angesprochen worden war. Dass Labbadia nun von sich aus Fakten geschaffen hat, überrascht nicht so sehr. Mit den Auftritten seiner "Wölfe" hat der Fußballlehrer in dieser Saison viel Werbung in eigener Sache gemacht. Mit ihrem Chef verlassen auch die Co-Trainer Eddy Sözer und Olaf Janßen sowie Reha-Trainer Günter Kern die Niedersachsen - um im Sommer zusammen bei der Konkurrenz anzuheuern? Labbadia wurde bereits als Nachfolger von Domenico Tedesco auf Schalke gehandelt. Nach wie vor ist auch nicht klar, wen die TSG Hoffenheim präsentiert. Der Abgang von Julian Nagelsmann nach Leipzig steht schon seit Monaten fest. Beide Clubs dürften spätestens jetzt auch Labbadia auf dem Zettel haben.

