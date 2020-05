Stand: 14.05.2020 11:16 Uhr

"Wölfe": Mit Geisterspiel-Erfahrung nach Augsburg

Als einer von nur fünf Clubs aus der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg noch relativ frische Erinnerungen an ein Pflichtspiel ohne Stadionzuschauer. Die Niedersachsen traten im März in der Europa League vor leeren Rängen gegen Schachtjor Donezk an (und verloren 1:2). Geisterspiel-Erfahrung haben ansonsten nur Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund sowie Köln und Mönchengladbach. Am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) spielen die "Wölfe" beim Neustart der Bundesliga in Augsburg - und müssen sich dabei neben fehlenden Fans auch auf völlig neue Regeln einstellen.

Corona-Regeln "für alle erstmal neu"

So ist wegen der Corona-Pandemie unter anderem eine deutlich geringere Zahl von Personen im Stadion-Innenbereich zugelassen als es noch bei den Geisterspielen im März der Fall war.

Zudem sind die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften verschärft worden: Spieler und Trainer müssen auf der Ersatzbank Nasen- und Mundschutz tragen. Abklatschen und Umarmungen sind verboten. "Das wird für alle erstmal alles neu sein. Ich werde mich einfach darauf einlassen", sagte VfL-Coach Oliver Glasner, der es so machen will wie vorher auch: "Ich werde nicht quer über den Platz schreien, sondern dem Spieler, der sich gerade in der Nähe befindet, die Anweisung geben, damit der das dann weiter transportieren kann."

"Es fühlt sich nicht wie Bundesliga an"

Wolfsburgs Stadionsprecher Georg Poetzsch erinnert sich im NDR Interview an die ungewohnte Atmosphäre eines Geisterspiels.

"Das war total surreal. Man hört nahezu alles: Was die Trainer rufen, was die Spieler auf dem Platz reden", erklärte Poetzsch, der in der Geisterkulisse vor allem eine Herausforderung für die Profis sieht. Diese müssten mental damit umgehen, dass sich diese Partien "überhaupt nicht wie ein Bundesligaspiel anfühlen, sondern eher wie ein Testspiel". So sieht das auch VfL-Stürmer Wout Weghorst: "Ohne die Zuschauer fehlt etwas ganz Entscheidendes", sagte der Niederländer im "kicker" und ergänzte: "Wenn es so ist, kann ich darauf gut verzichten. Aber so, wie sich die Geschichte entwickelt hat, müssen wir uns freuen, dass wir überhaupt wieder Fußball spielen dürfen."

Weghorst fehlt gelbgesperrt

In Augsburg darf Weghorst noch nicht mitspielen - der Angreifer ist gelbgesperrt: "Ich bin überzeugt, von den fünf Gelben Karten waren zwei, drei absolut unberechtigt. Das stört mich dann schon. Der Ärger ist jetzt aber einigermaßen verflogen." Das letzte Mal, dass der VfL auf seinen Topstürmer (elf Saisontore) verzichten musste, war beim 4:2-Erfolg in Paderborn. Damals sprang Daniel Ginczek in die Bresche und traf doppelt.

Weghorst freut sich, dass die Saison fortgesetzt wird: "Ich denke, auch vielen Menschen hilft es, wenn sie zu Hause Fußball sehen und auf andere Gedanken kommen können. Wir können ihnen ein positives Gefühl geben. Das gehört ebenso zu unserem Job. Auch wenn es nicht so sein wird wie sonst."

