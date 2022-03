VfL Wolfsburg: Mit 10.000 Fans im Rücken gegen Arsenal Stand: 30.03.2022 15:23 Uhr Mit einem Sieg gegen den Arsenal WFC würden die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg am Donnerstag (18.45 Uhr) ins Halbfinale der Champions League einziehen. Ihr Selbstvertrauen könnte gerade kaum größer sein.

Seit 14 Pflichtspielen sind die "Wölfinnen" mittlerweile wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. "Unser Team arbeitet hart und hat eine gute Mentalität - das zeichnet uns aus", lobt Trainer Tommy Stroot seine Spielerinnen. Zuletzt besiegten die VfL-Frauen in der Liga die Konkurrentinnen um die Meisterschaft von der TSG Hoffenheim (3:0) und von Eintracht Frankfurt (4:1) sehr überzeugend.

Weitere Informationen Kapitänin Popp vor Comeback im DFB-Team Nach einem Jahr Verletzungspause wurde die Wolfsburger Angreiferin für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nominiert. mehr

Und auch vor einer Woche beim 1:1 im Hinspiel in London wäre für den zweimaligen Champions-League-Sieger eigentlich noch eine bessere Ausgangslage dringewesen. Aber erst vergaben die VfL-Frauen mehrere gute Chancen zum 2:0, dann kassierten sie eine Minute vor dem Ende den Ausgleich. Trotzdem gehen sie das Rückspiel am Donnerstag (18.45 Uhr) voller Optimismus an.

VfL hofft auf fünfstellige Zuschauerzahl

Die Wolfsburgerinnen treten erstmals seit Jahren wieder mal in der großen Arena, dem Wohnzimmer der Männer, an und hoffen ob der Bedeutung des Duell und des attraktiven Gegners auf eine fünfstellige Zuschauerzahl. Mehr als 9.500 Tickets sind nach Angaben des Clubs bisher verkauft worden. "Dann kann sich Arsenal erst mal warm anziehen", schickt Tabea Waßmuth Grüße nach London.

"Ich glaube, was Wolfsburg im Moment natürlich auch auszeichnet, ist eben, dass sie echte Mentalitätsspielerinnen haben. Die sind alle gewachsen." Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg

Nicht zuletzt die wieselflinke Torjägerin, die in Frankfurt geschont worden ist, strotzt vor Selbstbewusstsein. Ihren bisher acht Treffern in der Liga stehen satte neun in der Champions League gegenüber. Mehr hat keine Spielerin im laufenden Wettbewerb erzielt. Auch im Hinspiel in London hatte Waßmuth getroffen.

Weitere Informationen Ergebnisse Champions League Frauen Viertelfinals Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A mit dem VfL Wolfsburg in der Frauen-Fußball-Champions-League. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 31.03.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VfL Wolfsburg Europapokal