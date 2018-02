Stand: 20.02.2018 18:43 Uhr

VfL Wolfsburg - Labbadia hat "richtig Lust"

Mit viel Energie und Optimismus ist der neue Trainer Bruno Labbadia in seine Aufgabe beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg gestartet. Festen Schrittes betrat der 52-Jährige am Dienstagnachmittag den Trainingsplatz und begrüßte die Fans mit einem freundlichen Lächeln. Mit einigen Spielern führte er Einzelgespräche. Bei seinem Dienstantritt präsentierte sich Labbadia, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben hat, zuversichtlich und voller Tatendrang. "Die aktuelle Situation könnte schöner sein. Ich habe mich aber von meinem Gefühl leiten lassen und richtig Lust auf diese Aufgabe. Ich bin gut ausgeruht und motiviert", so der frühere Stürmer, der mit dem taumelnden Werksclub die sportliche Wende schaffen soll. Sein Vorgänger Martin Schmidt hatte am Vortag überraschend seinen Rücktritt erklärt. VfL-Sportchef Olaf Rebbe lobte seinen neuen Coach vorab: "Bruno Labbadia ist ein sehr erfahrener Trainer, der seine Qualitäten in der Bundesliga schon mehrfach unter Beweis gestellt hat."

Labbadia beim ersten Training in Wolfsburg 20.02.2018 19:30 Uhr Bruno Labbadia ist der neue Trainer beim VfL Wolfsburg. Einen Tag nach dem Rücktritt von Martin Schmidt leitete er erstmals das Training.







Seit Abschied vom HSV ohne Job

Labbadia hat vor allem eine Menge Erfahrung im Abstiegskampf. Mit dem VfB Stuttgart vermied er 2011 den Bundesliga-Abstieg. Sein "Meisterstück" lieferte er jedoch vor drei Jahren beim Hamburger SV ab: In extrem prekärer Lage übernahm er die Mannschaft sechs Partien vor dem Saisonende und schaffte in der dramatischen Relegation gegen den Karlsruher SC den Klassenerhalt. Nach Platz zehn im folgenden Jahr wurde er beim HSV in der vergangenen Saison schon nach fünf Partien am 25. September 2016 beurlaubt und war seitdem ohne Job. Wenig später befand er sich in Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg, der damals aber Valérien Ismaël eine Chance gab.

Jetzt übernimmt der 52-Jährige eine Mannschaft, die in den zurückliegenden neun Spielen nur einen Sieg feiern konnte. "Ich versuch mich so wenig wie möglich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Das ist auch ein Punkt, den ich versuche, der Mannschaft weiterzugeben", so Labbadia, für den schon am Freitag eine echte Bewährungsprobe ansteht. Dann gastiert Wolfsburg beim Tabellen-16. Mainz 05. Die Rheinhessen können mit einem Sieg die "Wölfe" überholen.

Sportchef Rebbe steht in der Kritik

Dass Labbadia mit dem VfL Erfolg hat, ist auch für die Zukunft von Rebbe entscheidend. Der Sportchef selbst steht in der Kritik, ihm werden Fehler bei der Zusammenstellung des Kaders und falsche Entscheidungen bei der Trainerauswahl vorgeworfen. Labbadia ist nach Andries Jonker und Schmidt bereits der dritte Trainer innerhalb eines Jahres in Wolfsburg.

