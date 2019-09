Stand: 04.09.2019 15:11 Uhr

VfL Osnabrück genießt seinen Höhenflug

Fünf Partien sind gespielt, die Transferperiode ist beendet und nun legt die zweite Fußball-Bundesliga eine kleine Pause ein. Zeit für ein erstes Fazit, das in Bezug auf den VfL Osnabrück durchweg positiv ausfällt. Der Aufsteiger hat drei Partien gewonnen und liegt auf Rang vier. "Wir freuen uns, dass wir mit diesem positiven Ergebnis in die Pause gehen. Die Jungs haben nicht ganz soviel verkehrt gemacht. Auch die tabellarische Momentaufnahme ist schön für uns", freute sich VfL-Trainer Daniel Thioune.

Viele Ausfälle in der Defensive

Osnabrück hat die Euphorie nach dem Aufstieg nahtlos mitgenommen in die neue Saison, obwohl es bereits einige Rückschläge zu überwinden gab. Vor allem in der Abwehr plagen die Niedersachsen noch immer große Verletzungssorgen. Doch Thioune und Manager Benjamin Schmedes ist es gelungen, trotz geringer finanzieller Mittel die Mannschaft zu verstärken.

Kader hat an Qualität gewonnen

Dass der Kader in der Breite an Qualität gewonnen hat, zeigt sich unter anderem daran, dass Marcos Alvarez, bester Torschütze der abgelaufenen Saison, erst am fünften Spieltag zu seinem Startelfdebüt kam. Er dankte es mit zwei Treffern beim 3:0 gegen den Karlsruher SC. Auch spielerisch und taktisch hat das Team bereits einen großen Schritt nach vorne gemacht. "Wir wissen, wann wir kleine Brötchen backen müssen und wann wir Vollgas geben können", betonte Alvarez die Flexibiliät des VfL.

Ouahim: "Brauchen uns nicht klein zu reden"

"Gekommen, um zu bleiben", hatte der VfL nach dem Zweitliga-Aufstieg als Motto ausgegeben. Derzeit sieht es so aus, als ob den Niedersachsen dies recht souverän gelingen könnte. Das Selbstbewusstsein ist jedenfalls groß. "Wir brauchen uns nicht klein zu reden. Wir wollen nicht einfach nur unten rumspielen", betonte Offensivspieler Anas Ouahim.

