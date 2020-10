Stand: 30.10.2020 14:55 Uhr VfL Osnabrück gegen Sandhausen ohne Torjäger Santos

Der VfL Osnabrück muss im Zweitliga-Heimspiel am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den SV Sandhausen auf seinen erfolgreichsten Torschützen verzichten. Christian Santos fällt aus. Wie die Niedersachsen am Freitagnachmittag mitteilten, hat sich der 32-Jährige in der Schlussphase der Nachholpartie am Mittwoch gegen den SV Darmstadt 98 (1:1) einen Muskelfaserriss zugezogen. Santos werde "bis auf Weiteres außer Gefecht" sein, hieß es vom VfL.

Ihorst und Heider als Santos-Alternativen

Der Anfang September vom spanischen Drittligisten Deportivo La Coruna verpflichtete Stürmer ist mit drei Treffern erfolgreichster Osnabrücker Torschütze. Allerdings: Zuletzt blieb er dreimal in Folge ohne eigene "Bude". Für Santos könnte Youngster Luc Ihorst in die Anfangsformation rutschen, der gegen Darmstadt das 1:1 erzielte. Auch Routinier Marc Heider darf sich Hoffnungen auf seinen ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison machen.

So könnten sie spielen:

VfL Osnabrück: Kühn - Ajdini, Beermann, Trapp, Reichel - U. Taffertshofer, Reis, Amenyido, N. Schmidt, Kerk - Ihorst

SV Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Contento - Linsmayer, Nartey, Quahim, Scheu - Keita-Ruel, K. Behrens

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 31.10.2020 | 15:00 Uhr