VfL Osnabrück eröffnet Drittliga-Saison Stand: 01.07.2021 13:17 Uhr Die kommende Drittliga-Saison startet mit dem Heimspiel des VfL Osnabrück gegen den MSV Duisburg. Die Partie am 23. Juli an der Bremer Brücke wird um 19 Uhr angepfiffen.

Bisher ist nur das Eröffnungsspiel zeitgenau terminiert. Die weiteren Ansetzungen der ersten beiden Spieltage stimmt der DFB mit den Sicherheitsbehörden ab und gibt diese am Montag bekannt.

Braunschweig zum Auftakt auf den Betzenberg

Die Paarungen stehen allerdings schon fest: Aufsteiger TSV Havelse empfängt den 1. FC Saarbrücken, Eintracht Braunschweig gastiert beim 1. FC Kaiserslautern. Der SV Meppen, der nach dem Rückzug des KFC Uerdingen trotz des sportlichen Abstiegs in der Liga blieb, muss beim Halleschen FC antreten.

Am zweiten Spieltag hat Braunschweig Aufsteiger Viktoria Berlin zu Gast, der SV Meppen spielt gegen Kaiserslautern. Havelse muss nach Duisburg und Osnabrück nach Saarbrücken.

Saisonfinale am 14. Mai

Die Drittligapartien werden weiterhin mit einem Spiel am Freitagabend, sechs Begegnungen am Sonnabend, zwei am Sonntag und einer am Montagabend ausgetragen. Die Hinrunde endet mit dem 19. Spieltag vom 10. bis 13. Dezember. Daran schließt sich im Kalenderjahr 2021 noch der erste Rückrundenspieltag an, ehe es ab dem 20. Dezember in die vierwöchige Winterpause geht. Das Saisonfinale mit allen zehn Partien zur gleichen Anstoßzeit ist für den 14. Mai 2022 angesetzt.

