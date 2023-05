VfL Osnabrück bei Viktoria Köln: Auf die Fans ist Verlass Stand: 18.05.2023 11:30 Uhr Das enttäuschende Remis gegen den SV Meppen ist abgehakt - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück will am Sonnabend bei Viktoria Köln mit einem Sieg die Aufstiegschance wahren. Verlassen können sich die Niedersachsen dabei auf ihre Fans.

Bis zu 3.000 VfL-Anhänger wollen die Lila-Weißen am Sonnabend (14 Uhr, live im TV und bei NDR.de) im Kölner Sportpark Höhenberg unterstützen - das sind weit mehr als das Doppelte der Fans, die jeweils bei den bisherigen 18 Osnabrücker Auswärtsspielen dabei waren. Die Niedersachsen kommen im Durchschnitt auf 1.214 Gästefans pro Partie - nur Rot-Weiss Essen (1.919), 1860 München (1.927) und Dynamo Dresden (1.979) haben mehr.

VfL-Coach Schweinsteiger: "Sind noch in der Verlosung"

Die Unterstützung der Fans ist wichtig, denn im engen Aufstiegsrennen der Dritten Liga ist klar: Dem VfL helfen in den abschließenden beiden Spielen in Köln und gegen Borussia Dortmund II nur Siege. Zwei Zähler Rückstand hat die sechstplatzierte Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger auf einen direkten Aufstiegsplatz, zwei sind es auch auf den Relegationsrang.

"Wir sind immer noch in der Verlosung", sagte der VfL-Coach im NDR Sportclub: "Wer die Dritte Liga kennt, der weiß, das noch viel passieren kann." Mit einem Sieg in Köln wollen sich die Osnabrücker "einen spannenden letzten Spieltag sichern". Gegen den BVB II dürfte die Bremer Brücke dann am Pfingstsamstag beben.

Beermann-Ausfall droht

Doch zunächst steht die Auswärtspartie in Köln an - und da droht der Ausfall eines Leistungsträgers. Innenverteidiger Timo Beermann fehlte wegen einer Erkältung am Mittwoch ebenso wie Leandro Putaro (Magen-Darm) im Training. Manuel Haas und Laurenz Beckemeyer trainierten nur individuell. Immerhin: Die zuletzt erkrankten Maxwell Gyamfi und Henry Rorig waren wieder dabei.

