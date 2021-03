VfL-Fußballerinnen spielen in Ungarn gegen Chelsea Sendedatum: 16.03.2021 23:03 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bestreiten ihre Viertelfinal-Spiele in der Champions League gegen den FC Chelsea in Ungarn. Sowohl das Hin- als auch das Rückspiel werden in Budapest ausgetragen.

Das teilte der deutsche Meister und Pokalsieger am Montagabend mit. Grund sind die Corona-bedingten Reisebeschränkungen in Europa. Die Niedersächsinnen tragen damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte eine Heimpartie außerhalb Deutschlands aus.

VfL hat im Rückspiel "Heimrecht"

Das erste Duell mit dem englischen Meister um die frühere Wolfsburger Torjägerin Pernille Harder findet am 24. März (17 Uhr) im Szusza Ferenc Stadion zu Budapest statt. Am 31. März (14 Uhr) bitten die "Wölfinnen" Chelsea dann in der 13.000 Zuschauer fassenden Arena zum "Heimspiel" - aufgrund der Pandemie aber ohne Fans.

Erste Ungarn-Erfahrungen in dieser Saison hat der Bundesligist bereits im Achtelfinale gesammelt. Das Rückspiel gegen den norwegischen Vertreter Lilleström SK (2:0) fand in Györ statt.

