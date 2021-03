Frauen-Champions-League: VfL Wolfsburg steht im Viertelfinale Stand: 10.03.2021 16:41 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Viertelfinale der Champions League erreicht. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lilleström SK Kvinner feierte der deutsche Meister einen 2:0 (2:0)-Erfolg.

Das Hinspiel vor einer Woche hatte der Doublegewinner aus Niedersachsen ebenfalls mit 2:0 für sich entschieden. Aufgrund der momentanen Reisebeschränkungen fand das zweite Duell mit dem norwegischen Club am Mittwoch im ungarischen Györ statt. Ein Doppelschlag zum Ende der ersten Hälfte durch Pia-Sophie Wolter (43.) und die ehemalige Lilleström-Spielerin Ingrid Syrstad Engen (45.+1) reichte letztlich für die Wolfsburgerinnen, um weiterzukommen.

Lerch: "Ein Riesenkompliment an das Team"

Die VfL-Frauen stehen in der "Königsklasse" bereits zum neunten Mal in Folge in der Runde der letzten Acht. "Neun mal, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist lobenswert, ein Riesenkompliment an das Team", sagte Trainer Stephan Lerch, der in der Anfangsphase des Spiels eine "gewisse Hektik" feststellte. "Es war zu sehen, dass Lilleström uns das Leben schwer machen will. Im Laufe des Spiels haben wir immer mehr Kontrolle bekommen", ergänzte der VfL-Coach zufrieden.

Auslosung am Freitag

Im Viertelfinale könnte ein härterer Prüfstein auf den Vorjahresfinalisten warten. Am Freitag (12 Uhr) werden in Nyon die Viertelfinalpaarungen (23./24. März und 31. März/1. April) und auch schon die Halbfinalduelle (24./25. April und 1./2. Mai) ausgelost - ohne Setzliste. So könnten die Wolfsburgerinnen bereits in der Runde der letzten Acht auf Titelverteidiger Olympique Lyon oder Meisterschaftskonkurrenten FC Bayern München treffen, für den der Sprung ins Viertelfinale nur noch Formsache ist. Das Endspiel steigt am 16. Mai in Göteborg.

