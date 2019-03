Stand: 14.03.2019 14:30 Uhr

VfL-Frauen im Pokal-Halbfinale bei den Bayern

Topduell im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen: Titelverteidiger VfL Wolfsburg gastiert in einer Wiederauflage des letztjährigen Endspiels am 31. März bei Bayern München. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Beide Teams sind auch in dieser Spielzeit die dominierenden Mannschaften in der Fußball-Bundesliga. Der VfL führt die Tabelle nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Bayern an. Im zweiten Semifinale treffen 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg aufeinander. Das Endspiel findet am 1. Mai in Köln statt.

Lerch: "Nehmen diese Herausforderung gerne an"

"Am Ende von intensiven Wochen hätten wir zwar gerne ein Heimspiel gehabt, aber wir nehmen diese Herausforderung gerne an", sagte VfL-Cheftrainer Stephan Lerch. "Wir haben das Liga-Rückspiel in München verloren und nun bietet sich die Chance, in einem anderen Wettbewerb Revanche zu nehmen. Das ist unser klares Ziel."

Ein Sieg und eine Niederlage in den Bundesliga-Duellen

Wolfsburg hatte sich im Viertelfinale souverän mit 4:0 gegen Turbine Potsdam durchgesetzt. Die Münchnerinnen gewannen ihre Partie beim 1. FFC Frankfurt mit 3:1. In der Bundesliga gab es in dieser Saison bereits zwei Duelle. In der Hinrunde hatte der VfL die Bayern klar mit 6:0 geschlagen, das Rückspiel vor knapp einem Monat jedoch mit 2:4 verloren.

