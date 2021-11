VfL-Frauen gegen Turin: Zwischen sportlichen Zielen und Träumen Stand: 17.11.2021 20:07 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg empfangen in der Champions League Juventus Turin. Mit einem Sieg könnten die "Wölfinnen" eine Vorentscheidung im Kampf um das Viertelfinale herbeiführen.

"Wir haben im ersten Gruppenspiel gegen Juve schon angedeutet, was wir können. Das müssen wir nun über die gesamte Spieldauer zeigen", sagte die Wolfsburgerin Jill Roord. Im Hinspiel in Turin hatten die Niedersächsinnen in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2 kassiert.

Mit einem Sieg im Rückspiel am Donnerstag (18.45 Uhr) könnten die VfL-Frauen die Italienerinnen nun auf vier Punkte distanzieren - das Viertelfinale wäre zum Greifen nah. Und Optimismus ist durchaus angebracht: Nach dem 1:0-Erfolg beim großen Rivalen Bayern München sind Roord und Co. in der Bundesliga aktuell wieder das Maß der Dinge.

"Wir wachsen als Team immer mehr zusammen", betonte die Niederländerin, die im Sommer nach Wolfsburg gewechselt ist. Und durch die drei Punkte bei den Bayern habe die Mannschaft "vor allem mental noch mal den nächsten Schritt gemacht".

Stroot: Zuschauer-Situation als deutscher Nachteil

Das gefällt auch Trainer Tommy Stroot. Eine andere Entwicklung beschäftigt den Nachfolger von Erfolgscoach Stephan Lerch allerdings in negativer Hinsicht: "Wenn wir schauen, dass 12.000 Zuschauer bei unserem Spiel in Turin waren: Dann macht das etwas mit den Spielerinnen oder auch mit potenziellen neuen Spielerinnen aus dem Ausland, die vor der Frage stehen: Wohin gehe ich?"

Seit in Italien, Spanien und England die großen Clubs in den Frauenfußball investieren, sind die Länder in der öffentlichen Wahrnehmung an der Bundesliga vorbeigezogen. Mehr als 2.000 Zuschauer tauchen in Deutschland eigentlich nur einmal im Jahr beim DFB-Pokalfinale auf.

Stroot nicht zuletzt den DFB gefordert, "Marketingstrategien oder Eventfaktoren zu entwickeln". So sollen mehr Zuschauer in deutsche Stadien kommen und darüber auch die Liga populärer werden. Andererseits muss sich auch erst noch zeigen, ob das Interesse jenseits der Grenzen von Dauer ist.

Ist das enge Bundesliga-Rennen ein Vorteil?

Ein wichtiger Schritt ist offenbar bereits gemacht - die Bundesliga ist so spannend wie noch nie. Pokalsieger Wolfsburg und den Tabellenfünften Turbine Potsdam trennen lediglich ein Punkt.

Doch auch wenn sich beim VfL niemand mehr sicher sein kann, dass Titel gewonnen werden, sieht Stroot die Situation positiv. Denn auch wenn Juventus das eine oder andere Zuschauer-Highlight setzt, die Liga hat noch kein ausgeglichenes Niveau. Turin sei "in der heimischen Liga weniger gefordert", den hohen Rhythmus seines eigenen Teams sieht er eher als Vorteil.

