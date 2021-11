VfL-Frauen siegen in München - Wolfsburg wieder Tabellenführer Stand: 13.11.2021 16:05 Uhr Der VfL Wolfsburg hat am Sonnabend das Topspiel in der Frauen-Bundesliga bei Bayern München mit 1:0 (1:0) gewonnen. Es war ein hartes Stück Arbeit.

von Florian Neuhauss

Letztmals hatten die Niedersächsinnen in der Liga am 30. September 2018 den FCB besiegt. Und auch diesmal sah es lange nicht nach dem Ende dieser Serie aus. Doch die 1.931 Zuschauer, unter den auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war, sahen eine bärenstarke Almuth Schult im Tor des VfL und eine deutliche Leistungssteigerung ihrer Mitspielerinnen nach der Pause, die den insgesamt trotzdem etwas glücklichen Sieg brachte.

In der vergangenen Saison hatte Wolfsburg in München noch 1:4 verloren. Mit nun 19 Punkten führt die Mannschaft von Tommy Stroot die Tabelle vor den Münchnerinnen (18) an. "Das nehmen wir gerne mit", sagte Siegtorschützin Kathrin Hendrich, "aber wir wissen auch, woran wir noch arbeiten müssen. Und das werden wir in den nächsten Wochen noch tun." Von einer Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft wollte die 29-Jährige nichts hören: "Es wartet noch ein langer Weg auf uns. Die Liga ist ziemlich ausgeglichen, das haben wir ja auch schon selber erlebt."

Wolfsburg bei Großchance im Glück

Die erste Hälfte des Spitzenspiels lässt sich kurz zusammenfassen: Je länger die Partie dauerte, desto mehr Glück hatten die Wolfsburgerinnen, nicht in Rückstand zu geraten. Die Stroot-Elf ließ zwar den Ball gut laufen, sobald es aber in Richtung Strafraum ging, fehlte fast jede Zielstrebigkeit und Durchsetzungskraft.

Die Münchnerinnen brauchten ein bisschen, um die Lücken in der Defensive der Gäste ausfindig zu machen. Dann aber wurden sie mehr als offensichtlich. Hendrich ließ sich viel zu einfach von Klara Bühl ausspielen. Die beste Vorbereiterin der Liga setzte Linda Dallmann in Szene und die hängende Spitze des FCB konnte sich frei vor Schult eigentlich die Ecke aussuchen, schoss aber vorbei (33.).

Schult verhindert mehrfach den Rückstand

Die Wolfsburger Torhüterin rückte immer mehr in den Fokus. Eine Freistoßflanke von Lina Magull segelte an Freundin und Feindin vorbei aufs lange Eck, aber auch wenn die Situation unübersichtlich war, reagierte Schult sehr stark (39.). Spätestens vier Minuten später hätten die Gastgeberinnen führen müssen: Dominique Janssen verspielte am eigenen Sechzehner gegen Jovana Damnjanovic den Ball, die Mittelstürmerin stand frei vor Schult, doch auch sie scheiterte an der Keeperin.

Hendrich belohnt größeren Mut des VfL

Um ein Haar hätten die VfL-Frauen das Spielgeschehen nur Sekunden nach der Pause auf den Kopf gestellt. Bayerns Torwartin Laura Benkarth ließ einen Schuss von Tabea Waßmuth genau vor die Füße von Turid Knaak prallen, doch die Offensivfrau brachte den Ball nicht im Tor unter.

Die Münchnerinnen blieben zwar insgesamt auch in der zweiten Hälfte spielbestimmend, so zurückhaltend wie zuvor waren die "Wölfinnen" aber nicht mehr. Und so kam der Führungstreffer der Wolfsburgerinnen auch nicht so überraschend: Nach einer Flanke von Kapitänin Svenja Huth köpfte Waßmuth erst an die Latte, die Ex-Münchnerin Hendrich staubte dann - ebenfalls per Kopf - zum 1:0 ab (69.). Dabei blieb es, weil der VfL aufopferungsvoll verteidigte und Schult bei den Schüssen von Dallmann (80.) und Giulia Gwinn (90.+1) zur Stelle war.

8.Spieltag, 13.11.2021 14:00 Uhr Bayern München 0 VfL Wolfsburg 1 Tore: 0: 1 Roord (69.)

Bayern München: Benkarth - Glas (80. Simon), Wenninger, Kumagai, Gwinn - Zadrazil, Magull - Bühl (86. Rall), Dallmann, Beerensteyn (64. Schüller) - Damnjanovic (64. Asseyi)

VfL Wolfsburg: Schult - Hendrich, Wedemeyer, Janssen, Rauch - Lattwein, Oberdorf - Knaak (57. Bremer), Roord (72. Starke), Huth - Waßmuth (90. Van De Sanden)

Zuschauer: 1931



