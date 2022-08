Oldenburg spielt gut, verliert aber - Meppen siegt dank Pourié Stand: 06.08.2022 15:57 Uhr Aufsteiger VfB Oldenburg hat sich teuer verkauft, ein bewegtes und unterhaltsames Drittliga-Spiel bei 1860 München am Sonnabend aber mit 0:1 (0:0) verloren. Der SV Meppen besiegte dagegen dank eines Hattricks von Marvin Pourié den FSV Zwickau mit 3:0 (0:0).

Der Underdog aus Niedersachsen versteckte sich nicht, spielte von Beginn an mutig nach vorn und schien die Münchner damit zu überraschen. Schon nach drei Minuten verbuchten die Gäste im Stadion an der Grünwalder Straße die erste hochkarätige Chance, Werder-Leihgabe Kebba Badjie zog aus rund zehn Metern ab und der Ball strich nur knapp am linken Pfosten vorbei.

In der 20. Minute hatte Manfred Starke nach tollem Zuspiel von Justin Plautz die verdiente Führung auf dem Fuß. Der Routinier hätte den Ball nur noch ins freie Tor schieben müssen, doch weil das nicht gelang, blieb es beim 0:0. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Hausherren ins Spiel fanden. Wenn sie gefährlich wurden in den ersten 45 Minuten, dann über die rechte Seite, wo Yannick Deichmann eine starke Vorstellung ablieferte.

1860 München macht nach der Pause Dampf

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die "Löwen" deutlich besser. Oldenburg überstand die Drangphase der Hausherren zunächst und hatte sogar in der 67. Minute erneut die Riesenmöglichkeit zum 1:0: Der gerade eingewechselte Jakob Bookjans kam frei vor Marco Hiller zum Abschluss, der "Löwen"-Keeper parierte jedoch stark.

Auch auf der anderen Seite machte ein Joker auf sich aufmerksam: Christopher Lannert zirkelte den Ball aus 25 Metern an die Latte. Kurz darauf münzten die Gastgeber ihre Leistungssteigerung schließlich in Zählbares um: Phillipp Steinhart flankte von der linken Seite und fand am zweiten Pfosten Deichmann, der in die Mitte köpfte. Dort lauerte der kurz zuvor ins Spiel gekommene Jesper Verlaat, der den Ball mit der Brust über die Linie bugsierte - das 1:0 für München. Und auch der Siegtreffer. Oldenburg, das einen Punkt verdient gehabt hätte, versuchte weiter alles. Vergebens.

2.Spieltag, 06.08.2022 14:00 Uhr 1860 München 1 VfB Oldenburg 0 Tore: 1 :0 Verlaat (75.)

1860 München: Hiller - Deichmann, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Rieder - Vrenezi (89. Moll), Tallig, Kobylanski (68. Boyamba), Lex (68. Lannert) - Skenderovic (78. Lakenmacher)

VfB Oldenburg: Mielitz - L. Deichmann (87. Kaissis), Appiah, Steurer - Ndure, Starke, Krasniqi (80. Zietarski), Plautz (80. Knystock) - Brand (64. Bookjans), Badjie - Ifeadigo (64. Schmidt)

Zuschauer: 15000 (ausverkauft)



Drei Pourié-Tore bei Meppener Sieg

Der SV Meppen schaffte den ersten Saisonsieg in der Dritten Liga. Durch einen lupenreinen Hattrick des neuen Mittelstürmers Marvin Pourié besiegten die Emsländer den FSV Zwickau mit 3:0 (0:0). Alle drei Tore schoss der ehemalige Braunschweiger erst in der Schlussphase: Er traf in der 75., 81. und in der dritten Minute der Nachspielzeit. Zwickau war lange Zeit ein gleichwertiger Gegner, spielte nach einer Gelb-Roten-Karte für Jan Löhmannsröben ab der 49. Minute aber nur noch in Unterzahl.

2.Spieltag, 06.08.2022 14:00 Uhr SV Meppen 3 FSV Zwickau 0 Tore: 1 :0 Pourié (75.) 2 :0 Pourié (81.) 3 :0 Pourié (90. +3)

SV Meppen: Kersken - Ballmert, Puttkammer, Fedl, Dombrowka - M. Pepic (87. Vogt) - Blacha, Piossek, Abifade - Pourié, Faßbender (65. Kleinsorge)

FSV Zwickau: Brinkies - Butzen, Ziegele, Frick, Coskun - Göbel (62. L. Krüger), Löhmannsröben, Könnecke, R. Herrmann (80. von Schroetter) - R. König (46. Eichinger), D. Baumann (52. Jansen)

Zuschauer: 6130



