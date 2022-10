VfB Oldenburg kassiert gegen Ingolstadt dritte Pleite in Serie

Stand: 23.10.2022 14:52 Uhr

Die Fußballer des VfB Oldenburg haben in der Dritten Liga die dritte Niederlage in Folge kassiert. Gegen Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt verlor der Aufsteiger am Sonntagnachmittag mit 0:3 (0:2).