Trotz Saisonabbruch: Teams wollen MV-Landespokal ausspielen Stand: 22.04.2021 13:36 Uhr Die ausstehenden Runden im Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern sollen trotz des Saisonabbruchs und der Corona-Krise noch ausgespielt werden. Das haben die 16 beteiligten Vereine beschlossen.

Das betreffe ausschließlich die Wettbewerbe bei den Männern und Frauen, teilte der Landesfußballverband (LFV) am Donnerstag mit. Die Teilnehmer für den DFB-Pokal müssen bis zum 1. Juli feststehen und gemeldet werden. Anders als im Vorjahr ist eine Verlängerung der Saison ausgeschlossen. Grundlegende Voraussetzungen sind: Der Trainingsbetrieb muss spätestens im Mai möglich sein, die Spiele (wenn nötig auch ohne Zuschauer) sollen spätestens im Juni stattfinden. Es müssen noch 15 Partien ausgespielt werden: Achtel-, Viertel - und Halbfinale sowie das Endspiel.

Mitte Mai wollen die beteiligten Vereine erneut über die Lage beraten. Sollte keine sportliche Lösung möglich sein, würde die am 6. April getroffene Regelung greifen. Demnach wird für den DFB-Pokal nominiert, wer in der ranghöchsten Liga am besten steht. Derzeit wäre das der FC Hansa Rostock. Sollte der Spitzenreiter der Dritten Liga am Saisonende einen der ersten vier Plätze einnehmen, wäre er jedoch automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert. In diesem Fall würde Oberligist Greifswalder FC für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde gemeldet.

Wird jedoch der Landespokalwettbewerb fortgesetzt, später aber abgebrochen, erhält die bestplatzierte klassenhöchste Mannschaft unter den verbliebenen Teams das Teilnahmerecht am DFB-Pokalwettbewerb.

