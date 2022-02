Traumtor kurz vor Ultimo: Holstein Kiel besiegt Düsseldorf Stand: 06.02.2022 15:36 Uhr Mehr als 92 Minuten lang war es ein trister Kick - doch dann kam der große Auftritt von Jonas Sterner. Mit einem Traumtor kurz vor Ablauf der Nachspielzeit sorgte er am Sonntag dafür, dass Fußball-Zweitligist Holstein Kiel mit 1:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf gewann.

von Christian Görtzen

Nichts hatte darauf hingedeutet, dass diese Partie noch mit einem anderen Ergebnis als einem 0:0 zu Ende gehen könnte. Doch dann sprang der Ball plötzlich Sterner vor die Füße, und der zog aus 20 Metern halbrechter Position sofort ab. Es war ein herrlicher Außenristschuss, der rechts oben gegen die Unterkante der Latte klatschte und von dort per Aufsetzer ins Netz. Und es war ein Traumtor just in time - wenige Sekunden vor Ablauf der dreiminütigen Nachspielzeit. Die Mannschaft von Holstein-Trainer Marcel Rapp ist nun seit fünf Spielen unbesiegt und in der Tabelle mit 28 Punkten Zehnter.

Das Spiel gegen Düsseldorf fand ohne Zuschauer statt, weil die schleswig-holsteinische Landesregierung die neue bundesweite Zuschauerregelung noch nicht umgesetzt hat.

Holstein-Keeper Dähne bügelt eigenen Fehler aus

Anders als beim vergangenen Spiel in Regensburg (2:1) gehörte bei den Kielern Lewis Holtby wieder zur Anfangsformation und ersetzte Alexander Mühling (Gelbsperre). Bei der Fortuna stand der erst vor wenigen Tagen vom Bundesligisten VfL Wolfsburg verpflichtete Daniel Ginczek gleich in der Startelf. Stattdessen saß überraschenderweise der gebürtige Bad Oldesloer Rouwen Hennings zunächst nur auf der Ersatzbank.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Nicht die zuvor so erfolgreichen Kieler waren in der ersten Hälfte bestimmend - es waren die Rheinländer, die aus den vier vorangegangenen Partien gerade einmal einen Zähler geholt hatten. Die Gäste ließen gegen einen lange Zeit viel zu passiv agierenden Gegner den Ball schnell und sicher zirkulieren. Und dann wurde ihnen von den "Störchen" auch noch ein Geschenk gemacht - das sie allerdings ausschlugen. Nachdem Holstein-Keeper Thomas Dähne dem Düsseldorfer Angreifer Robert Bozenik die Kugel in die Füße gepasst hatte, scheiterte dieser am Schlussmann (31.). Nur sechs Minuten später ließ Bozenik eine weitere exzellente Chance aus.

Holstein Kiel enttäuschte in der ersten Hälfte auf ganzer Linie. Nur ein Mal, durch Benedikt Pichler, strahlten sie Torgefahr aus (38.). So war das 0:0 zur Pause schmeichelhaft für das Rapp-Team.

Kiels Sterner wird mit Traumtor zum Matchwinner

Unterhaltsamer wurde die Partie auch nach Wiederanpfiff nicht - im Gegenteil! Phasenweise war es ein wildes Gekicke. Die erste Gelegenheit der zweiten Hälfte hatte Düsseldorfs Shinta Appelkamp in Minute 84 (!). Dähne parierte. Auf der anderen Seite kam Fabian Reese einem Treffer einigermaßen nahe (86.).

Die Partie hätte eigentlich keinen Sieger verdient gehabt, doch dann bekamen die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone geschlagen. Und Sterner war goldrichtig zur Stelle, zog ab und durfte sich für seinen Sonntagsschuss zu Recht gebührend feiern lassen.

21.Spieltag, 06.02.2022 13:30 Uhr Holstein Kiel 1 F. Düsseldorf 0 Tore: 1 :0 Sterner (90. +3)

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, S. Lorenz (72. Erras), Komenda - Korb (62. Sterner), Sander, Reese - Holtby, Porath - F. Bartels (72. Skrzybski), Pichler (62. Wriedt)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, A. Hoffmann, de Wijs (74. Klarer), Gavory - F. Klaus (87. Pledl), Sobottka, Piotrowski, Appelkamp - Ginczek (74. Tanaka), Bozenik (59. Hennings)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Dähne - Neumann, S. Lorenz (72. Erras), Komenda - Korb (62. Sterner), Sander, Reese - Holtby, Porath - F. Bartels (72. Skrzybski), Pichler (62. Wriedt)Kastenmeier - Zimmermann, A. Hoffmann, de Wijs (74. Klarer), Gavory - F. Klaus (87. Pledl), Sobottka, Piotrowski, Appelkamp - Ginczek (74. Tanaka), Bozenik (59. Hennings)

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 06.02.2022 | 19:30 Uhr