Stand: 13.08.2020 09:19 Uhr

Torwart Zieler wechselt von Hannover 96 zum 1. FC Köln

Das unwürdige Schauspiel um Ron-Robert Zieler hat vorerst ein Ende gefunden. Der Torwart wechselt auf Leihbasis für ein Jahr von Fußball-Zweitligist Hannover 96 zum Bundesligisten 1. FC Köln. Das gaben die Niedersachsen am Donnerstag bekannt.

Bei den Niedersachsen war Zieler aufs Abstellgleis geraten. Clubchef Martin Kind hatte sogar öffentlich erklärt, dass der Keeper vor einem Jahr niemals hätte verpflichtet werden dürfen, sich aber inzwischen entschuldigt: "Er ist doch ein toller Sportsmann, untadelig und immer gesprächsbereit. Ich wünsche ihm aus ganzem Herzen alles Gute."

Von 1999 bis 2005 bereits in Köln

Nun kehrt Zieler also in seine Geburtsstadt Köln zurück. Von 1999 bis 2005 spielte er beim FC in Jugendteams, bevor er zu Manchester United und 2010 schließlich zu 96 wechselte. Er hat in Köln eine Wohnung sowie zahlreiche familiäre und private Verbindungen. FC-Manager Horst Heldt, einst in gleicher Funktion bei Hannover tätig, sprach von einer "für alle Seiten vernünftigen Lösung, die jedem weiterhilft".

Zieler wird zunächst die Nummer zwei hinter Timo Horn sein. "Er ist bereit, die Rolle, die wir gemeinsam definiert haben, zu 100 Prozent zu anzunehmen: Als Nummer zwei mit dem Anspruch, spielen zu wollen“, sagte Heldt.

Kehrt Zieler in einem Jahr zurück?

Eine Leihgebühr kassiert Hannover nicht, die Rheinländer sollen dafür aber zumindest für ein Jahr das üppige Gehalt von geschätzt 700.000 Euro übernehmen. Zudem wäre mit dem Transfer die Baustelle erst einmal geschlossen, die Trainer Kenan Kocak und Sportdirektor Gerhard Zuber durch die Verpflichtung von Michael Esser als neuen Stammkeeper geöffnet hatten. Ob sie endgültig zu ist, hängt allerdings davon ab, ob sich Zieler in Köln gegen Timo Horn durchsetzt - und dann seinen noch bis 2023 laufenden Vertrag in Hannover auflöst. "Das wäre eine fantastische Lösung, dann wären doch alle glücklich", hofft Kind auf das sportliche Schicksal.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 13.08.2020 | 14:25 Uhr