Team der Stunde siegt weiter - VfL Osnabrück gewinnt beim MSV Duisburg Stand: 28.01.2023 15:54 Uhr Der VfL Osnabrück hat seinen Höhenflug in der Dritten Liga fortgesetzt und die Aufstiegsplätze wieder im Blick. Die Fußballer aus Niedersachsen gewannen am Sonnabend beim MSV Duisburg mit 2:1 (2:0).

von Martin Schneider

Es war der fünfte Sieg in Serie für die Lila-Weißen, die nach 20 Spieltagen 31 Punkte auf ihrem Konto haben. Damit belegt Osnabrück in der Tabelle aktuell Rang acht und hat fünf Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei.

Die Gäste warteten an diesem Nachmittag zunächst erst einmal ab, was die "Zebras" vor heimischem Publikum vorhatten. Und das war überschaubar. Mit zunehmender Spielzeit wurde der VfL daher offensiver - und ging durch ein Traumtor von Florian Kleinhansl in der 18. Minute verdient in Führung. Der Linksverteidiger zog aus knapp 20 Metern ab und traf sehenswert in den Winkel zum 1:0 für die Niedersachsen.

Osnabrück spielerisch besser - und erfolgreich

Und die Lila-Weißen merkten, dass ihr Gegner mehr als nur angeknockt war. Gerade bei Standards stimmte bei den Gastgebern die Zuordnung überhaupt nicht, auch spielerisch waren die Osnabrücker mit ihrem direkten und flüssigen Spiel dem MSV überlegen. So kamen die Lila-Weißen in der ersten Hälfte noch zu mehreren gute Tormöglichkeiten, ehe Robert Tesche in der 36. Minute nach einem Freistoß zur hochverdienten 2:0-Halbzeitführung traf.

Stoppelkamp macht es nochmal spannend

Eine Einzelaktion des Ex-Hannoveraners Moritz Stoppelkamp brachte die Meidericher dann zurück ins Spiel. Der MSV-Kapitän überrumpelte VfL-Keeper Philipp Kühn mit einem sehenswerten Fernschuss direkt unter die Latte und sorte so für den 1:2-Anschluss her (49.). Es entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie, in der der VfL zwar weiterhin überlegen war, es aber unnötig spannend machte und nicht den dritten Treffer erzielte. So rannte Duisburg bis zur letzten Minute an, doch Osnabrück brachte den verdienten Sieg zitternd über die Zeit.

20.Spieltag, 28.01.2023 14:00 Uhr MSV Duisburg 1 VfL Osnabrück 2 Tore: 0: 1 Kleinhansl (18.) 0: 2 Tesche (36.) 1 :2 Stoppelkamp (50.)

MSV Duisburg: Braune - Feltscher (84. Michelbrink), S. Mai, Senger, Kölle (46. Ajani) - Stierlin (46. Bouhaddouz) - Jander, Pusch (46. Mogultay), Frey - Hettwer (73. Ekene), Stoppelkamp

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré (90.+1 Chato), Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - Köhler - L. Kunze (90.+1 Higl), Tesche - Niemann (88. Putaro), Engelhardt (88. Rorig), Simakala (74. Heider)

Zuschauer: 11400



