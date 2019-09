Stand: 03.09.2019 12:15 Uhr

Stendera und Aogo: Doppelte Verstärkung für Hannover 96

Zweitligist Hannover 96 wird noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Die beiden vereinslosen Profis Marc Stendera und Dennis Aogo weilen zum Medizincheck am Maschsee und sollen, wenn nichts dagegen spricht, danach verpflichtet werden. Das Transferfenster ist eigentlich seit Montagabend geschlossen, doch vereinslose Spieler dürfen weiter verpflichtet werden. Während der ehemalige Nationalspieler Dennis Aogo bereits seit Anfang Juli, nachdem sein Kontrakt beim VfB Stuttgart ausgelaufen war, ohne Club ist und sich individuell fit hielt, hat Stendera seinen Vertrag bei Bundesligist Eintracht Frankfurt rechtzeitig am Montagabend aufgelöst.

Neustart für spielstarkes Duo

Die "Roten" begrüßten Aogo am Dienstagmorgen mit einem Foto in ihren Social-Media-Kanälen: "Dennis Aogo macht sich jetzt auf den Weg zum Medizincheck und soll später einen Vertrag bei Hannover 96 unterschreiben."

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der fünf norddeutschen Fußball-Zweitligisten Hannover 96, Hamburger SV, Holstein Kiel, FC St. Pauli und VfL Osnabrück zur Saison 2019/2020 im Überblick mehr

Die bevorstehende Verpflichtung von Stendera hatten die Niedersachsen schon am Vorabend bekannt gemacht und geschrieben, dass "der Transfer am Dienstag perfekt gemacht" würde. Zweifel, dass bei den ärztlichen Untersuchungen noch etwas schiefgehen könnte, hat offenbar niemand mehr.

Aogo, der seine Karriere beim SC Freiburg begann und von 2008 bis 2013 beim HSV schon Nordluft geschnuppert hat, ist auf der linken Abwehrseite sowie im defensiven Mittelfeld zu Hause. Insgesamt lief der 32-Jährige 257-mal in der Bundes- und 79-mal in der Zweiten Liga auf. Zwölfmal trug er das Trikot der deutschen A-Nationalmannschaft. Mit dem VfB stieg er allerdings wie Hannover in der vergangenen Saison aus der Bundesliga ab.

Stendera galt in Frankfurt lange als großes Spielmacher-Versprechen für die Zukunft. Doch Verletzungen warfen den 23-Jährigen immer wieder zurück. Auch deshalb sind bisher "nur" 78 Bundesliga-Spiele (fünf Tore) notiert. Zuletzt hatte er bei der so stark aufspielenden Eintracht, die sogar auf europäischer Bühne für Furore sorgte, den Anschluss verloren. In Hannover will der zentrale Mittelfeldspieler nun genauso wie Aogo den Neustart wagen. Und der Club, der mit fünf Punkten aus fünf Spielen bisher weit unter seinen Ansprüchen geblieben ist, hofft auf mehr spielerische Linie in der Zweiten Liga.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 03.09.2019 | 11:25 Uhr