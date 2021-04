St. Pauli appelliert an DFB-Vize Koch: Gegen die UEFA-Pläne stimmen

Stand: 14.04.2021 12:42 Uhr

Der FC St. Pauli hat in einem offenen Brief an DFB-Vizepräsident Rainer Koch appelliert, gegen die Reform des Europapokals zu stimmen. Der Zweitligist warnt davor, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergehen würde.