St. Pauli siegt, doch kann es so weitergehen?

Keine Frage, die Transferaktivitäten des FC St. Pauli waren in diesem Sommer überschaubar. Die anfängliche Skepsis beim Anhang des Hamburger Zweitligisten angesichts der hanseatischen Zurückhaltung nahm nach dem sportlichen Fehlstart fast depressive Züge an. Auch die jüngste Ausleihe von zwei hierzulande nahezu unbekannten britischen Abwehrspielern löste nicht gerade Begeisterung aus. Doch ausgerechnet einer dieser beiden kritisch beäugten Neuankömmlinge verzückte die Fans beim 2:1-Erfolg am Montagabend gegen Holstein Kiel und hatte entscheidenden Anteil am ersehnten ersten Saisonsieg.

Lawrence: Starkes Debüt mit der "21"

James Lawrence lief nicht nur mit der "heiligen" Rückennummer 21 von Vereins-Ikone Holger Stanislawski (die seit 2011 kein St.-Pauli-Profi mehr trug) auf, sondern strahlte als neuer Abwehrchef Ruhe und Souveränität aus und krönte sein starkes Debüt am Millerntor mit dem wichtigen Führungstor.

Nach dem Sieg sprudelte es nur so heraus aus dem Waliser: "Es war ein fantastisches Gefühl auf dem Platz. Die Fans haben das ganze Spiel über gesungen, in allen Ecken des Stadions", sagte der 27-Jährige: "Genau so habe ich es mir vorgestellt. Ich wollte mein Bestes geben und der Mannschaft helfen zu gewinnen." Die neuen Teamkollegen sind von Lawrence jedenfalls angetan: "James ist brutal konstant. Er bringt uns enorme Sicherheit in der Kette hinten durch seine Erfahrung, durch seine Spielstärke und seine Robustheit", lobte Kapitän Daniel Buballa.

Angesichts dessen fiel es kaum ins Gewicht, dass der zweite Neuzugang ein eher trauriges Debüt feierte. Matt Penney, mit Fabian Bolls einstiger "17" auch mit einer besonderen Rückennummer ausgestattet, sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Aufmunterung für den Briten, dem im Spiel einiges misslang, kam von Sportchef Andreas Bornemann. Es lohne sich, mit dem "engagierten Jungen" zu arbeiten: "Er wird die Zeit kriegen."

Kampf und Leidenschaft reißt die Fans mit

Bornemann freute sich vor allem über die Mannschaftsleistung: "Wir haben auch das Quäntchen Glück gebraucht, aber kämpferisch haben wir den Sieg verdient."

Das sahen auch die Anhänger - vor allem in der Drangphase der Kieler trieben sie die Kiezkicker an wie lange nicht mehr. Nach dem erlösenden Schlusspfiff hallten noch minutenlang "St. Pauli, St. Pauli"-Rufe durch das Stadion.

"Die Mannschaft hat die 100-Prozent-Grenze bis zum Geht-nicht-mehr ausgehalten", sagte Trainer Jos Luhukay nach der Partie beeindruckt, "die Leute erkennen das an. Sie gehen gar nicht nach Hause." Ironie am Rande: Ausgerechnet der bei den Fans so unbeliebte Montag ist für St. Pauli allem Anschein nach ein Erfolgsgarant: Schon im elften Montagsspiel in Serie blieben die Kiezkicker ungeschlagen.

Kommt der Schwede Ohlsson?

Der erste Saisonsieg ist also geschafft, ob damit auch die Trendwende eingeläutet ist, bleibt abzuwarten. Selbst Luhukay räumte ein, dass Kiel in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft gewesen sei: "Wir waren in den letzten Spielen immer nah dran. Heute hat es sehr viel Energie gekostet." Mit dem aktuellen Kader wird es schwer, solche Leistungen konstant abzurufen. Auch gegen Kiel plagten sich gegen Ende der Partie mehrere Spieler mit Krämpfen über den Platz.

Daher will St. Pauli noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Dem Vernehmen nach haben die Hamburger beim IFK Göteborg ein konkretes Angebot (280.000 Euro) für den schwedischen Rechtsverteidiger Sebastian Ohlsson abgegeben. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft im Dezember aus. Vorteil für die Kiezkicker: Die schwedische Liga spielt im Jahresrhythmus, Ohlsson hat bereits 15 Saisonspiele absolviert, steht also voll im Saft.

