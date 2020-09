Stand: 23.09.2020 11:25 Uhr

St. Pauli mit 2.226 Fans - Osnabrück gegen 96 vor 3.200?

2.226 Zuschauer werden am Sonntag im Stadion sein, wenn der FC St. Pauli den 1. FC Heidenheim empfängt (13.30 Uhr/im NDR Livecenter). Das gab der Hamburger Zweitligist am Mittwochvormittag bekannt. In Absprache mit den Behörden habe man sich darauf verständigt, "nicht mit dem maximal Möglichen zu starten". Der Hamburger Senat hatte am Vortag seine Corona-Schutzverordnung angepasst und damit den Beschluss von Bund und Ländern umgesetzt. Danach wären bis zu 5.900 Zuschauer am Millerntor zulässig. "Ob und in welcher Weise das gesteigert werden kann, werden wir nach dem Heimspiel gegen Heidenheim analysieren", heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs weiter.

Die Tickets sollen am Donnerstag unter Fans mit "Dauer- oder Jahreskarten" verlost werden. Am Freitag erhalten die Glücklichen die Möglichkeit, online ihre Tickets zu ordern. Über die weiteren Voraussetzungen informierte der Club seine Anhänger per E-Mail.

Osnabrück plant mit 3.200 Zuschauern

Auch der VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig (am Sonnabend gegen Holstein Kiel) haben an diesem Wochenende ihre ersten Heimspiele der Saison. Anders als in Hamburg wurde in Niedersachsen aber nach wie vor die Corona-Verordnung nicht angepasst. Dementsprechend können die Clubs auch noch keine Rückmeldung von den Gesundheitsämtern haben.

Aber auch bei den niedersächsischen Clubs laufen die Planungen natürlich unter Hochdruck. Und der VfL, der schon am Freitagabend (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) Hannover 96 an der Bremer Brücke empfängt, hat bereits am Dienstagabend seine Ideen vorgestellt. Geschäftsführer Jürgen Wehlend sagte: "Auch wenn die Verordnung der Landesregierung noch auf sich warten lässt, gehen wir davon aus, dass auch für die niedersächsischen Clubs 20 Prozent der Stadionkapazität gilt - wie es bundesweit der Fall ist."

Die Osnabrücker hoffen auf 3.200 lila-weiße Zuschauer beim Niedersachsen-Duell im Stadion, Auswärtsfans sind nach wie vor nirgendwo zugelassen. Die Osnabrücker wollen die zur Verfügung stehenden Tickets zunächst an Inhaber einer lebenslangen Dauerkarte und an Sponsoren vergeben. Die verbleibenden 1.800 Eintrittskarten sollen dann im Internet an Fans verkauft werden, die in der vergangenen Saison eine Dauerkarte besaßen.

